Experten zum Thema Ernährung: Surdham Göb

Surdham Göb ist ein Profikoch, der sich seit Jahren auf die vegane Küche spezialisiert hat. Er hat 26 Jahre Erfahrung als Chefkoch in diversen veganen Restaurants und ist heute selbstständig mit seiner Catering-Firma „Surdhams Kitchen“. Surdham lebt in der Nähe von München.

Internet: www.surdhamskitchen.com

Buchtipps:

Vegane Superfoods, AT Verlag 2013

Meine vegane Küche, AT Verlag 2013

INTERVIEW

Du lebst seit vielen Jahren vegan. Wie kann ein „gesunder“ Wechsel zur veganen Ernährung vonstatten gehen, so dass der Organismus noch mitkommt?

Eine Umstellung auf vegane Ernährung geht nicht einfach nur durch vegane Convenience-Produkte, man muss selber kochen. Für eine ausgewogene Ernährung braucht es nicht viel, aber viel Verschiedenes: Gemüse, frisch, knackig und lebendig, in allen Farben, die man bekommen kann, und am besten in Bio-Qualität. Hülsenfrüchte, Saaten, Nüsse, frisches Obst, Kräuter, gesundes Getreide. Eisenmangel z.B. ist ein Gesellschaftsdefizit, das auch mit Fleisch nicht aus dem Weg geräumt wird. Der Mangel an substantiellem Nährwert unserer Nahrung ist das Problem.

Was kann man machen, wenn der Körper nach tierischem Eiweiß verlangt, man aber eigentlich gegen Massentierhaltung und gegen Schlachtung ist? Was ist hier ein guter Ersatz?

Ich glaube, wenn es einen nach etwas verlangt, sollte man ein bisschen tiefer gehen. Wenn man keine Massentierhaltung unterstützen will, aber gleichzeitig Gelüste darauf hat, dann ist es vielleicht noch nicht so weit, die hundertprozentige Umstellung zu machen. Als ich mir darüber im Klaren war, dass ich das in meinem Leben nicht will, waren auch keine Gelüste mehr da.

Glaubst du, dass sich die Gedanken, die man während des Kochens hat, auf das Essen auswirken?

Ich glaube das schon, allerdings anders, als es die meisten wohl verstehen. Es bedarf einfach Energie zum Kochen, der Herd muss heiß sein, der Ofen muss bollern, und es darf dann auch gerne mal im Herzen wilder zugehen –

dann kommt dabei trotzdem, oder gerade deswegen, tolles Essen heraus. Die Intention soll dabei aber auf alle Fälle darauf gerichtet bleiben, gutes Essen zu machen, und die Bewusstheit, dass Menschen dieses Essen zur Ernährung ihres Leibes zu sich nehmen werden, ist auch wichtig.

Verändern sich die Gedanken auch durch das, was man isst?

Als ich auf vegan […]