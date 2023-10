Interview zum Thema Yoga für Frauen: Lucia Nirmala Schmidt

Lucia Nirmala Schmidt ist Yogalehrerin SYV/BDY/EYU, Atemtherapeutin und Bewegungspädagogin. In dem von ihr entwickelten fließenden ChiYoga-Stil spiegeln sich ihr tiefes Verständnis von weiblichen Kraftquellen, ihre Erfahrung in zeitgenössischem modernen Tanz und der Meditation sowie ihre Verwurzelung in der tantrischen Shakta-Tradition wider.

Internet: www.chiyoga.com

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Praktizieren Frauen Yoga anders als Männer?

Lucia Nirmala Schmidt: Frauen und Yoga sind wie eine kulturelle Revolution! Ganz ähnlich der Revolution, als der Tantrismus die ganze Religionswelt auf den Kopf gestellt hatte und alle wesentlichen Dogmen der damals gültigen Normen umwertete. Ich erfahre Frauen in ihrer Yogapraxis eher prozess- und weniger zielorientiert als ihre männlichen Kollegen. Ihre Übungspraxis ist tendenziell freier, intuitiver, undogmatischer und weniger rigide als diejenige der Männer. Sie folgen einer Tradition und lassen sich dabei gleichzeitig viel Raum für individuelle Anpassungen, die aus den momentanen Bedürfnissen entstehen. Meine Erfahrung ist, dass Frauen in der Regel das Inkludierende, das Umfassende, das Verbindende in ihrer Übungspraxis suchen. Die fließende Verbindung zwischen Asanas, die sogenannten Flows, stehen für diese kreative, lebendige, undogmatische Schöpfungskraft.

Es heißt, dass sich in der heutigen Zeit viel ändert. Verändern sich auch die Frauen?

Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark vom männlichen Pol bestimmt wird. In unserem Alltag kommt vor allem die linke, die männliche Gehirnhälfte zum Zug. Indem wir Yoga mehr Raum geben, wird die rechte, die kreative, weibliche Gehirnhälfte sozusagen zu neuem Leben erweckt.

Im taoistischen System sind Frauen außen Yin, also weiblich, sanft und weich, innen Yang, stark und aktiv. Bei Männern verhält es sich genau umgekehrt – sie sind außen Yang und innen Yin. Äußerlich weich, geschmeidig und locker zu sein und sich der immensen inneren Kraft und Stärke bewusst zu sein – das ist das, was uns Frauen stärkt, und nicht das Nachahmen von so genannten männlichen Mustern. Leider vergessen viele modernen Frauen dieses Prinzip und eifern mit männlichen Strategien und Verhalten den Männern nach. Dieses Verhalten schwächt den weiblichen Körper und bringt Frauen aus dem Gleichgewicht.

Wie werden Frauen mit Yoga älter, und besteht ein Unterschied zwischen ihnen und den Frauen, die nicht praktizieren?

Ich weiß nicht, ob es sich in der Quantität, also in der Lebenslänge, niederschlägt. Sicher […]