Slow Food ist eine internationale Bewegung, die sich für eine lebendige und nachhaltige Kultur des Essens und Trinkens einsetzt. Sie wurde als Gegenbewegung zu Fastfood 1986 von dem Italiener Carlo Petrini ins Leben gerufen und nahm ihren Anfang in einer Protestaktion gegen die Eröffnung einer McDonald’s-Filiale an der spanischen Treppe in Rom. Drei Jahre später wurde Slow Food offiziell gegründet. Zuerst beschäftigte man sich mit gutem Wein und gepflegtem Essen, doch für den Slow-Food-Präsidenten Carlo Petrini ging es bald um viel mehr: bewusstes Genießen und gesunde Ernährung. Das Netzwerk, das etwa 100.000 eingetragene Mitglieder zählt und in 170 Ländern verankert ist, verbindet heute Millionen von Menschen weltweit, die sich aus Überzeugung und Leidenschaft für gutes, sauberes und faires Essen engagieren. Im Jahr 2004 wurde „Terra Madre“ als offenes Netzwerk für eine lokale Wirtschaft durch Slow Food initiiert. Seither kommen alle zwei Jahre seine Vertreter – Bauern, Fischer und Lebensmittelhandwerker, Köche, Bildungseinrichtungen, NGOs und Vereine – zur Terra-Madre-Konferenz in Italien zusammen, um ihre Ideen und Erfahrungen auszutauschen. Carlo Petrini, der als charismatischer Kopf und Redner gilt, hat die Slow-Food-Bewegung immer wieder politisiert und zuletzt vor allem das Afrika-Engagement vorangetrieben. Der 65-jährige lebt immer noch im italienischen Bra, wo die Organisation Slow Food auch ihren Sitz hat.