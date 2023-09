Wie Achtsamkeit auf der Zunge zergeht

Die Zauberformel heißt Schmauen: Wie Sie das Essen vollkommen neu entdecken und ihre Ernährungsweise ganz natürlich transformieren können.

Spüre die Stille, höre die Stille, berühre und schmecke die Stille. Stille ist die Musik deiner Seele.“

Swami Vishnudevananda (1927–1993)

Das Leben wird immer schneller, schriller und lauter. Wir kommunizieren heute hundertmal so schnell wie unsere Großeltern. Dank technologischem Reichtum erreichen wir alles turboschnell – trotzdem haben wir immer weniger Zeit. Der Seeleninfarkt droht. Die „Generation Burn-out“ ist in aller Munde. Die „Generation head down“ ist unübersehbar. Menschenähnliche Maschinen laufen mit gesenktem Kopf wie fremdgesteuerte Aliens durch die Straßen – über beide Ohren zugestöpselt, den Blick nur noch auf den Touchscreen gerichtet. Menschliche Verarmung inmitten technologischen Reichtums. Es stimmt, was der kanadische Philosoph Marshall McLuhan schon in den 1960er Jahren erkannte: „Jede technische Revolution ist paradoxerweise auch eine Selbst-Amputation des Menschen.“

Wir werden außerdem immer dicker, und die Dicken werden immer jünger. Es ist bereits normal, dass Kinder – bedingt durch Übergewicht –

an Altersdiabetes erkranken. Ein heißes Eisen. Aufgrund unzähliger Ernährungsempfehlungen und Gesundheitswellen müssten wir ein Volk der Schlanken und Gesunden sein. Doch das Gegenteil ist der Fall: Noch nie gab es so viele über- und untergewichtige, essgestörte, stoffwechselkranke, erschöpfte und frustrierte Menschen wie heute.

Eine grundlegende Veränderung ist notwendig

Das schreit nach einem Paradigmenwechsel, einer radikalen Änderung des Blickwinkels, um die Grundlage für eine Neugestaltung, eine Neuentwicklung, ja, eine positive Ess- und Trinkrevolution zu schaffen. Wenn wir Essen und Trinken weiterhin unbeschadet genießen möchten, brauchen wir jetzt dringend ein sinnesphysiologisches Update auf unsere evolutionsbiologischen Schutz- und Lustreflexe. Denn nicht, WAS wir essen und trinken, entscheidet über Nutzen und Nachteil unserer Ernährung, sondern WIE wir unsere Nahrung essen und trinken … spüren, berühren, schmecken, kauen, genießen, verdauen und assimilieren. Wir bleiben sonst „Schluckomaten“ industriell vorverdauter Nahrung, werden weiterhin manipuliert und fremdgesteuert von einer Industrie, die es meisterlich versteht, Milliarden Geldgewinne aus jahrtausendealten Instinkten zu ziehen. Mit fatalen Folgen für unsere Gesundheit, mahnt der Krebsarzt Dr. W. E. Loeckle: „Wird die Harmonie der Mundverdauung überlistet durch industrielle Nahrungsaufschließung, so wird die aufgenommene Nahrung weniger ausgekostet und weniger ausgewertet, vom Gaumen aber ihrer ‚billigen‘ Reize wegen in vermehrter Menge und Geschwindigkeit […]