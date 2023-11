Aufwachen und vernetzen!

Gemeinsames weibliches Erwachen: Netzwerkgründerin Chameli Gad Ardagh spricht im Interview mit YOGA AKTUELL über gelebte weibliche Kraft, die u.a. ein vollständiges Ankommen im eigenen Körper bedeutet.

Viele männliche spirituelle Lehrer wie Eckhart Tolle haben es prophezeit: Immer mehr Frauen erleben ein tiefes spirituelles Erwachen. Es sind jene Frauen, die sich neugierig dem Geheimnis des gegenwärtigen Moments öffnen – und ihn zärtlich umarmen. Es sind junge und ältere Frauen, alleinstehende Frauen und Frauen in Beziehungen, die einen neuen spirituellen Weg aufzeigen, der kraftvoll, natürlich, weiblich und dadurch zutiefst heilsam ist. Chameli Gad Ardagh ist eine dieser Frauen. Nach einer langen spirituellen Suche ist sie angekommen in sich selbst und damit in einer weiblichen Spiritualität, die erfüllt ist von tiefer Liebe und Klarheit, sich selbst und allen Wesen gegenüber. Als eine der führenden Frauen im Bereich der spirituellen weiblichen Netzwerke unterstützt sie heute mit ihrer Arbeit weltweit Frauen darin, sich von alten patriarchalen Konzepten zu verabschieden und zurückzufinden zu einer basalen inneren Zufriedenheit, in der es keinen Kampf mehr gibt, sondern eine tiefe, alles umarmende Liebe.

Indem wir uns in die weiblichen Praktiken vertiefen, wird unser Körper wieder sanft und geschmeidig. Langsam beginnt er wieder, mit unserer Umwelt in sensibler und empfänglicher Weise in Resonanz zu gehen.

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Erwachen Frauen auf eine andere Weise als Männer?

Chameli Gad Ardagh: Spirituelles Erwachen ist frei von Geschlechtern. Es geht vor allem um die Anerkennung der Tatsache, dass in der Essenz keine Teilung existiert, weil wir alle aus derselben Quelle gespeist werden. Aber die Art, wie sich ein erwachendes Bewusstsein ausdrückt, ist bei Frauen anders als bei Männern. Ich würde sagen, dass Frauen eine frischere Herangehensweise an spirituelles Erwachen haben und ihr Blick darauf ein anderer ist. In weiblichen Praktiken erfahren wir Spiritualität fernab von verstaubten Dogmen und fernen Zielen in der Zukunft. Frauen sehen die Entwicklung als einen sich entfaltenden endlosen Prozess, in dem sich in jedem Moment die Möglichkeit auftut, in tieferen Ebenen der Einfachheit und Wahrheit zu erwachen. Frauen sind nicht damit zufrieden, eine innere spirituelle Erfahrung zu haben. Ihre Körper verzehren sich danach, Erwachen aufzunehmen, ein Instrument der Liebe und des Bewusstsein in einer Beziehung, in der Arbeit, in der Erziehung und […]