Interview zum Thema Yoga für Frauen: Uta Naumer-Hotz

Uta Naumer-Hotz arbeitet als Yoga- und Physiotherapeutin gemeinsam mit ihrem Mann in eigener Praxis. Sie unterrichtet u.a. Yoga und Pilates und ist auch in der Aus- und Weiterbildung als Referentin tätig. Sie wirkte als Co-Autorin bei dem Titel „Das große Yoga-Therapiebuch“ von Remo Rittiner mit.

Internet: www.yogatherapie-konstanz.de

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Praktizieren Frauen anders Yoga als Männer?

Uta Naumer-Hotz: Ich finde, nicht unbedingt. Die Art der Yogapraxis spiegelt eher das innere und äußere Bedürfnis der Person wider. In jedem Körper lebt „Männliches“ und „Weibliches“ mitein­ander und hat seine „eigene Polarität“. Durch die Harmonie zwischen beiden wird eine spirituelle Welt geboren. Je nach Gewichtung hat der Mensch, egal ob männlich oder weiblich, unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche. Somit kann ein Mann genauso das Bedürfnis nach einer eher sanften, erholsamen, fließenden und weichen Yogapraxis haben. Einer Frau hingegen kann eine dynamische, kraftvolle Yogapraxis auch sehr guttun.

Was ist spezifisch an Frauen und Yoga, und an Frauen und Spiritualität?

Frauen sind im Yogaunterricht in der Regel deutlich in der Überzahl. Das zeigt schon ihre Affinität zum Thema Yoga. Der Alltag zwischen Beruf, Familie, Partner etc. ist oft eine Herausforderung für die Frau, bei der Yoga helfen kann, sich mehr zu entspannen und mit weniger Stress mehr zu erreichen. Yoga unterstützt uns Frauen auch dabei, die eigene Kraft wiederzugewinnen, und kann uns helfen, die Fähigkeit der Selbstliebe zu kultivieren. Wir Frauen sind der Heil-, Kräuter- und Pflanzenkunde zugetan. In der Pflege von Kranken, als Begleiter und Helfer bei Geburt und Tod waren wir Frauen schon immer mit unserer natürlichen Spiritualität verbunden. Wir waren im Einklang mit den Gesetzmäßigkeiten der Natur und des Höheren. Yoga heute kann uns helfen, unsere eigene Spiritualität wiederzuentdecken.

Besteht im Bezug auf Älterwerden ein Unterschied zwischen Frauen, die Yoga machen, und solchen, die nicht praktizieren?

Yoga kann Frauen dabei unterstützten, wunderbar zu altern. Ich beobachte bei Frauen, die schon länger regelmäßig Yoga praktizieren, oft eine Ruhe und innere Ausgeglichenheit, die sie ausstrahlen. Sie haben eine besondere Kraft und Beweglichkeit, was sich sowohl im körperlichen wie auch im emotional-geistigen Bereich widerspiegelt. Sie sind wach und sie sind präsent. Das wird gerade im Alter immer wichtiger! Yoga bedeutet einfach, sich mit einer gesunden […]