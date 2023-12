Alles im grünen Bereich?

Wie Sie ohne Stress leben können und ganz nebenbei das Gehirn eines Buddhas entwickeln.

Es gibt zahlreiche Ratgeber, die aufzeigen, wie wir uns entspannen und Körper, Seele und Geist in Balance bringen können. Aber welche Tipps helfen wirklich? Bislang war die Wirkung reine Glaubenssache. Mittlerweile aber kann man mit Hilfe der Gehirnforschung ganz genau bestimmen, was tiefgreifend wirkt. Der US-amerikanische Neuropsychologe Dr. Rick Hanson hat viel dazu beitragen. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren damit, wie wir mit Hilfe unseres Geistes unser Gehirn verändern können, und umgekehrt. Das führt dazu, dass wir weniger Stress haben, mehr Glück, mehr Ausgeglichenheit, mehr Mitgefühl in unser Leben integrieren können – und entspannt leben können wie ein Buddha!

Die meisten von uns stehen unter Strom, sind gestresst. Wir laufen bestimmten Vorstellungen von uns und von unserem Leben hinterher. Aufoktroyiert wurden uns diese Konzepte von unseren Eltern oder von der Gesellschaft. Wir kämpfen, ackern, machen und tun und befinden uns permanent auf der Flucht oder in Kampfbereitschaft. Meistens handeln wir reaktiv, eben weil wir versuchen, alten Vorstellungen, Konzepten oder Idealen gerecht zu werden – oder schlichtweg, um den Anforderungen des Alltags zu entsprechen und zu überleben. Aber selbst wenn uns bewusst ist, wie verrückt unser aller Leben ist, können wir unser Verhalten durch den bloßen Entschluss, uns zu entspannen, nicht einfach überwinden. Viel zu tief sind negative Verhaltensmuster, Ängste und Traumata in die Windungen unseres Gehirns eingraviert. Viel zu viel Aufmerksamkeit erfordert es, unsere Automatismen zu verändern und ganz entspannt aus dem Hier und Jetzt zu leben. Das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn aus verschiedenen evolutionsgeschichtlichen Regionen besteht und unser Reptiliengehirn in seiner Entwicklung viel langsamer ist, als uns lieb ist. Gerade dieser Teil des Gehirns ist dafür zuständig, dass wir in bestimmten Situationen immer noch so reagieren wie unsere Vorfahren in den Höhlen.

„Das Gehirn ist sehr komplex. Es ist ein körperliches Objekt, und die Beziehung zwischen Gehirn und Gedanken ist noch sehr schlecht fassbar“, sagt der Neuropsychologe Rick Hanson, und er weiß, wovon er spricht. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren damit, wie unser Gehirn funktioniert und was es braucht, damit wir hartnäckige und eingefahrene Strukturen erfolgreich zum Positiven hin verändern können. Er weiß auch, wie komplex […]