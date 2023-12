7 Kalender- und Journaling-Tipps für 2024

Mit einem klugen Kalender kannst du gelassen, bewusst und weise durchs nächste Jahr kommen. Ein schöner Spruch für jeden Tag kann dir Tipps geben und dir zeigen, wie du entspannt und klug durch diese verrückten Zeiten kommen kannst. Genauso kann auch ein gut gemachtes Journal eine wunderbare Hilfe darstellen, um dich selbst immer wieder zu reflektieren. Es kann dir helfen, unheilvolle Gewohnheiten abzulegen und durch stärkende Praktiken zu ersetzen.

9 Karten- und Journaling-Tipps für 2024

Einatmen. Ausatmen. 2024. Groh Verlag

Und schon steht es wieder vor der Türe: das neue Jahr. Sind wir nicht gerade erst so richtig angekommen im Jahr 2023?! Da hilft nur: Einatmen. Ausatmen. Und schon sind wir mehr im jetzigen Moment angekommen. Das kleine Büchlein aus dem Groh Verlag kann dir im folgenden Jahr mit vielen schönen Sprüchen dabei helfen, der Zeit nicht hinterher zu laufen, sondern ganz entspannt im Hier und Jetzt zu sein. Dieses Format passt in jede Yogamattentasche oder in jeden Rucksack: praktisch und klein. Es hat für jeden Tag ein paar leere Zeilen bereit, damit du aufschreiben kannst, was dein Leben reicher gemacht hat.

Buchkalender 2024: Einatmen. Ausatmen. Groh-Verlag

»Take your own time.« Tagebuch. Riva Verlag

Dieses Tagebuch soll dich darin unterstützen, zur Ruhe zu kommen, neue Dinge über dich zu erfahren und positiver durch deinen Alltag zu gehen. Es möchte dich einladen, dich an Schönes zu erinnern. Es möchte dich zum Lächeln bringen, weil du dich an viele kleine, schöne Augenblicke in dem immer schneller werdenden Alltag erinnerst. Das ist ein wunderbarer Ansatz für dieses Dankbarkeitstagebuch. Schauen wir nicht viel zu oft auf das, was schiefläuft, nicht klappt oder uns aus der Bahn wirft? Dieses Buch möchte dich darin unterstützen, positive Gewohnheiten in deinen Alltag zu integrieren. Vielleicht möchtest du mehr Yoga machen, mehr meditieren, Achtsamkeitsübungen machen oder gesünder leben. Die vier Fragen, die jeden Tag zu beantworten sind, möchten dir bewusst machen, wie viel Gutes es bereits in deinem Leben gibt und wie sehr es sich lohnt, dankbar zu sein. Das Buch – regelmäßig benutzt – hilft dir dabei, glücklicher, achtsamer und dankbarer zu werden. Ein wunderbares Geschenk für Menschen, die noch auf das halb leere Glas fixiert sind und erst lernen müssen, auf das halb volle Glas zu schauen.

»Take your own time« Tagebuch: Dankbarkeitstagebuch, Achtsamkeitstagebuch, Mindfulness Journal. riva Verlag.

Das 6-Minuten-Schlaftagebuch: Endlich gut schlafen und erholt aufwachen.

Studien belegen, dass 80% der deutschen Bevölkerung schlecht schläft. Leider zählen dazu auch Piloten, Chirurgen und Menschen in anderen, sehr wichtigen Positionen. Dabei ist ein guter Schlaf alles. Ausgeschlafen sind wir entspannter, konzentrierter und gelassener. Wie man zu den glücklichen 20 % gehören kann, zeigt Dominik Spenst in seinem neuen 6-Minuten-Buch. Das Buch vermittelt die aktuellsten Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft zum Thema Schlaf. Durch intelligente Reflexionsfragen erfährst du, was dich an tiefem und guten Schlaf hindert und was du tun kannst, um morgens ausgeruht aufzuwachen. Es sind einfache Tipps, die dich darin unterstützen, mehr auf dich selbst zu achten. Du wirst eingeladen, Monats- und Tagesroutinen zu installieren, um mehr Entspannung und Gelassenheit in dein Leben zu lassen. Die theoretischen Texte vermitteln einen tiefen Einblick in das Thema Schlaf. Sie machen deutlich, warum es wichtig ist, sich ausführlich damit zu beschäftigen und für ruhige Nächte zu sorgen. Wenn du selbst besser schläfst, profitiert auch gleich dein ganzes Umfeld davon. Und das Leben wird schöner und leichter. Es wandelt sich quasi über Nacht zum Guten.

Dominik Spenst: Das 6-Minuten-Schlaftagebuch: Endlich gut schlafen und erholt aufwachen. 6-Minuten Verlag.

Helga Föger: Mondplaner 2024

Der ideale Wochenplaner für den Schreibtisch. In dem Kalender findest du günstige und ungünstige Termine für verschiedenste Tätigkeiten. Du bekommst Hinweise darauf, wann der beste Tag für eine Fußreflexzonenmassage ist, wann du dir am besten die Haare schneiden lassen kannst, wann die Sterne besonders günstig stehen, um Geldangelegenheiten zu regeln oder an welchen Tagen sich deine Pflanzen besonders darüber freuen, von dir gegossen zu werden. Schön finde ich, dass es für jeden Tag auch gute Tipps gibt. Dabei handelt es sich um Weisheiten, ganz alltagstauglich aufbereitet. Zum Beispiel: Nicht gleich jedem alles erzählen. Jede Art von Sturheit unterdrücken. Nicht warten, sondern auf andere zugehen.

Helga Föger: Mondplaner 2024. Der Wochenplaner für den Schreibtisch – Mit Monatsübersicht und viel Platz für Termine und Notizen – auch zum Aufstellen. Heyne Ludwig.

Quint Buchholz: Augenblicke 2024

Diesem deutschen Illustrator gelingt es, den Betrachter in wunderschöne Traumwelten zu entführen. Auf zwölf Seiten zeigt er sein Talent, was in der Fantasie alles möglich ist. Es ist eine Traumwelt, die friedlicher und schöner nicht sein könnte. Seine Zeichnungen regen zum Träumen an. Sie zeigen aber auch, dass viel mehr möglich ist, als wir uns mit unserem Verstand ausmalen können. Mit seinen Zeichnungen fängt er die Melancholie des Augenblicks ein. Jedes Kalenderblatt lädt zur Meditation ein. Die Motive von Buchholz sind so surreal wie das Leben selbst. Im Yoga wird diese Welt als eine einzige Täuschung bezeichnet. Wenn ich mit den Augen von Buchholz schaue, kommt mir die Frage, ob nicht er die Welt so sieht, wie sie wirklich ist: so viel vielseitiger, so viel aufregender, so viel bunter. Im Yoga spricht man von Maya, der Täuschung, oder von Lila, dem kosmischen Spiel. In so umwälzenden und ver-rückten Zeiten wie denen, in den wir uns gerade befinden, finde ich es manchmal sehr tröstlich, alles als eine Art kosmisches Spiel zu betrachten. Dadurch stellt sich eine gewisse Distanz ein und das, was ist, macht mir nicht mehr so viel Angst. Die Bilder von Buchholz beruhigen mich. Deshalb werde ich auch nicht müde, sie mir jeden Tag aufs Neue voller Freude anzuschauen.

Quint Buchholz: Augenblicke Edition Kalender 2024. Magisch-realistische Szenen aus dem Werk von Illustrator Quint Buchholz in einem großformatigen Kunst-Kalender. Großer Wandkalender 2024. Heye Kalender.

Das Date mit dir selbst. Deeptalk.

Es gibt Situationen oder Umstände, die können wir leider nicht ändern. Was wir aber tun können: Unsere Haltung diesen Situationen gegenüber zu verändern. Wir können beeinflussen, wie unser Lebensstil ist, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir an unserer Karriere arbeiten oder wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Wir können auch sehr gezielt Einfluss darauf nehmen, mit welcher Einstellung wir durchs Leben gehen. Wenn DU bereit bist, volle Verantwortung für deine Gedanken und Ansichten zu übernehmen, dann kannst du viel mehr verändern, als dir vielleicht bewusst ist. Du schaust dann nicht mehr darauf, wie du es anderen Menschen recht machen kannst, sondern du achtest viel mehr darauf, was deinen eigenen Bedürfnissen entspricht. Eine solche Herangehensweise ist der beste Schlüssel für ein glückliches Leben. Denn wahres Glück entsteht nur in uns selbst. Und hast du es einmal gefunden, kann kein anderes Mensch es dir mehr wegnehmen. Deshalb lohnt es sich, ein Date mit dir selbst zu machen.

Tom Bobsien: Das Date mit dir selbst – Deeptalk: Ein Reflexionsbuch mit 23 spannenden Übungen. Rowohlt Taschenbuch Verlag

Das 6-Minuten-Tagebuch. Ein guter Plan Verlag

Was sind sechs Minuten gemessen an 24 Stunden? Nichts! Sinnvoll gefüllt können sie uns jedoch auf grandiose Weise bereichern. Dies beweisen die 6-Minuten-Bücher von Dominik Spenst, die mittlerweile zu den Klassikern der Journaling-Bücher gehören. Mit Hilfe der positiven Psychologie, Achtsamkeit, Dankbarkeit und vielen Tipps und Impulsen ist dieses Buch tatsächlich seine Zeit wert. Geschult wird durch die regelmäßige Anwendung deine positive Selbstbekräftigung, ein wohlwollender Blick auf dich selbst und andere – und die Wertschätzung für dein Leben. Es gibt auch wöchentlich 5 Fragen, die dich inspirieren und motivieren möchten. Sie möchten dir zeigen, wie wunderbar das Leben ist und wie viele Augenblicke es im Verlauf eines Tages gibt, die dich zum glücklichsten Menschen auf diesem Planeten machen können. Sechs Minuten, die sich lohnen!

Spenst, Dominik: UrBestSelf 6-Minuten Tagebuch (Das Original). Dein Journal für deine Persönlichkeitsentwicklung, mehr Selbstliebe & Selbstfindung. 6-Minuten Verlag.