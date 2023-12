Experten zum Thema Stress: Dr. Denis Mourlane

Dr. Denis Mourlane ist Diplom-Psychologe und psychologischer Psychotherapeut. Er unterstützt mit seiner Beratung Unternehmen bei der Förderung ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte. Er ist Autor des Buches „Resilienz. Die unentdeckte Fähigkeit der wirklich Erfolgreichen“ (BusinessVillage Verlag).

Internet: www.mourlane.com

Interview

Woran merke ich persönlich, ob sich der Stress in meinem Leben noch im grünen Bereich bewegt?

Sie merken es vor allem daran, dass Sie ein Gefühl der Kontrolle über sich und die Situationen in Ihrem Leben haben. Dies führt wiederum zu viel Wohlbefinden, da das Kontrollgefühl ein grundlegendes menschliches Bedürfnis ist. Menschen im berühmten Hamsterrad verlieren genau dieses Kontrollgefühl. Gleichzeitig sollten Sie sich auch immer wieder in einem gesunden Maß gefordert fühlen, denn Langeweile und Unterforderung können ebenso Stress auslösen wie zu viel Arbeit und Überforderung. Es geht immer um die richtige Balance zwischen Spannung und Entspannung.

Wo hört Eustress, bzw. positiver Stress, auf, und wo beginnt negativer Stress?

Eustress wird zu Disstress, wenn unsere Stressreaktion so stark ist, dass wir die Situation nicht mehr adäquat bewältigen können. Die Herausforderung ist dann so groß, dass wir aus unserer Komfortzone direkt in eine Panik- statt in eine Lernzone springen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ein Prüfling vor lauter Angst einen Black-out hat und nicht mehr antworten kann. Ebenso hört ein gesundes Maß an Anspannung auf, wenn wir uns, wie oben bereits erwähnt, nicht mehr erholen.

Ist es überhaupt möglich, den eigenen Stress zu reduzieren, noch bevor wir völlig erschöpft sind und krank werden?

Das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich denke ich, dass dies geht, aber Sie müssen ehrlich zu sich selbst sein, also über eine gute Selbstreflexionsfähigkeit verfügen. Wir beobachten aber auch, dass dies einer Vielzahl von Menschen sehr schwerfällt. Sie ignorieren Warnsignale wie Schlafstörungen, permanentes Denken an die Arbeit, Frustration, Hörstürze oder die Hinweise von ihren Partnern und rennen einfach weiter. Häufig erleben sie diese Signale sogar als eine Art Auszeichnung, denn diese zeigen, dass sie wirklich sehr hart arbeiten, an ihre Grenzen gehen können. Wenn man, zum Beispiel nach einem Burn-out, mit Betroffenen auf diese Zeit zurückblickt, sind sie häufig fassungslos, was sie sich da angetan haben.