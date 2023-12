Eine stabile Verbindung

Bitta Boerger verbindet gerne kräftigen Vinyasa-Yoga mit gesunder und achtsamer Ausrichtung und den Grundlagen der Yogatherapie. Sie unterrichtet bei Patrick Broome in München und in ihrem Studio in Prien am Chiemsee. Bitta leitet Retreats, Workshops, eine Grundausbildung für Yogalehrer sowie die 300h-Yogatherapieausbildung.