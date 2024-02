Ein neues Buch von Deepak Chopra liefert umfassende ganzheitliche Anhaltspunkte zum Kampf mit den Pfunden.

Es gibt eine innere Leere, die nicht mit Essen zu füllen ist, obwohl leider genau dies jeden Tag aufs Neue unzählige Menschen versuchen. Sie essen zu viel und zu viel Falsches und legen an Gewicht zu. Damit beginnen sie einen fatalen Kreislauf von Zunehmen, Abnehmen und mentaler Fixierung auf das Thema Gewicht, der schlimmstenfalls zu einem entnervenden Lebensinhalt wird. Dabei geht es doch eigentlich darum, eine persönliche Erfüllung im Leben zu finden, und die hat nichts mit Essen und Trinken zu tun. „Wonach wir wirklich hungern“, so heißt ein neues Buch des auch bei uns sehr bekannten indisch-amerikanischen Arztes und Bestseller-Autoren Deepak Chopra, das all dies beleuchtet.

Als Endokrinologe ist Chopra Spezialist für die Lehre von den Hormone produzierenden endokrinen Drüsen. Hormone sind bekanntlich Wirkstoffe, welche die biochemischen und physiologischen Abläufe steuern und kombinieren. Damit und mit der Inneren Medizin, also der Heilkunde, die sich auf die inneren Organe bezieht, kennt sich Chopra hervorragend aus. Und im Zuge dessen auch mit allem, was Ernährung betrifft. Das ist die theoretische Ebene. Die praktische Ebene kennt er durch seine zahlreichen Patienten und durch seine eigene Erfahrung – er hatte nämlich auch schon mal einige Kilos zu viel. Und dann ist da noch der ganzheitliche Ansatz, den er seit Jahrzehnten vertritt und praktiziert. Dieser Ansatz betrachtet Körper, Seele und Geist als Einheit. Schließlich noch die Ebene der Spiritualität – Chopra ist auch hier ein anerkannter Fachmann. Interessant also, ein Buch übers Abnehmen aus seiner Feder zu lesen. Der Untertitel lautet „Mit der Chopra-Methode Erfüllung finden und dauerhaft abnehmen“.

Die wahren Bedürfnisse aufspüren

Ein Kernpunkt innerhalb dieser Methode ist, dass man jedes Mal, bevor man zu Messer und Gabel greift, überprüft, ob man nicht möglicherweise mit etwas ganz anderem besser bedient wäre. Zum Beispiel mit einer kurzen Pause, einem Spaziergang um den Block, einem Nickerchen. Chopra betont die Wichtigkeit von ausreichendem Schlaf für das Erreichen und Erhalten eines guten Körpergewichts. Hier kommt sein Wissen als Hormon-Spezialist besonders zum Tragen: „Schlafmangel“, so schreibt er, „sorgt für ein hormonelles Ungleichgewicht, in dessen Folge man hungrig wird und schlecht kontrollieren kann, was man isst, weil […]