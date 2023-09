Yogische Ernährung in der heutigen Zeit

Sanjay També wuchs in der traditionellen vedischen Kultur in Indien auf. Seine Kindheit verbrachte er im Gesundheitszentrum seines Vaters Dr. Shri Balaji També. Er studierte Wirtschaftsinformatik und Finanzwesen in Bangalore/Indien und München. Nach mehrjähriger Berufserfahrung in der Restrukturierung ist er heute international als Wirtschaftsberater für deutsch-indische Unternehmen tätig. Früh begann er, die naturnahe, ayurvedische Lebensart in einen ganzheitlichen Lebensstil zu adaptieren, der in jedem Kontinent dieser Erde seine Gültigkeit hat. Dabei spielt die Ernährung eine wichtige Rolle – ist sie doch laut Ayurveda die Basis für die Gesunderhaltung der individuellen Konstitution. Sanjay També beobachtet seit Jahren die industrialisierte Landwirtschaft, die Lebensmittelindustrie und den Wohlstand der Gesellschaft, der häufig darin besteht, das Kochen „outzusourcen“ (Restaurantbesuche, hochwertiges Conveniencefood …). Auf der anderen Seite stellt er fest, dass nur wenige Menschen verstehen, wie ihr Stoffwechsel funktioniert, und sich entsprechend ernähren. Trotz Wohlstand und Biolebensmitteln sind die Menschen oft nicht in der Lage, sich gesund zu ernähren, so dass sie ihr Leben mit Freude füllen können. Die Zusammenhänge einfach zu erklären, dem Thema „Essen“ wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen und den Genuss dabei wiederzuerlangen – das sind die Anliegen des Autors. Aus diesem Grund wurde unter seiner Initiative die Kochkursserie „Götterspeisen“ ins Leben gerufen. Hier sollen Anregungen und praktische Tipps gegeben werden und ein reger Austausch rund um das Thema „yogische Ernährung“ entstehen.