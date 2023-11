„Apfel, Nuss und Mandelkern“ – in der Adventszeit begegnen uns Haselnüsse in manch einer Leckerei. Über die nahrhafte Nuss und die Pflanze, deren Frucht sie ist, gibt es viel zu erzählen!

Das ganze Jahr über beglückt die Haselnuss ihre Freunde mit ihrem ganz eigenen, vollmundigen Aroma und all ihren wertvollen Inhaltsstoffen. Besonders präsent ist sie allerdings in den Wintermonaten als Bestandteil von mit Leckereien bestückten Adventstellern und als Zutat von Lebkuchen und anderem Weihnachtsgebäck. Wir kennen sie, wir lieben sie, aber wusstest du auch, dass der Haselstrauch eins der ersten Gehölze war, die Europa nach den Eiszeiten besiedelt haben? Dass schon unsere Vorfahren vor langer Zeit die Kerne und das Holz geschätzt und vielfältig genutzt haben? Die Haselnuss ist nicht nur die erste, sondern auch eine der wenigen „Obst“-Arten, die von sich aus in Mitteleuropa heimisch wurden und noch heute kultiviert werden. Weil es ihn schon so lange gibt und weil er so wichtig war, tauchen der Strauch und seine Früchte in Märchen und Mythen auffallend häufig auf. In ihrem Buch Die geheimen Symbole der Frauen schreibt die amerikanische Journalistin und Autorin Barbara G. Walker, der Haselnussbaum sei als Symbol weiblicher Weisheit angesehen worden. So erzählten die Barden, die Sänger und Dichter der Kelten, „… dass ihr Wissen über Reime, epische Geschichten, Geheimnisse der Magie und der poetischen Inspiration darauf beruhte, dass sie die heiligen Haselnüsse aßen, die vom Baum der Weisheit herabfielen – und damit ist symbolisch die Göttin als Lehrerin gemeint.“

Einjährige Triebe dienen als Wünschelruten, also zum Aufspüren von Wasseradern. Aus Haselgerten werden auch Wurfspeere hergestellt, man kann damit Körbe und ausgefallene Gartenzäune flechten, sie eignen sich zum Schnitzen und als Brennholz. In verbranntem, transformiertem Zustand werden sie zu Zeichenkohle.

Lebensgrundlage für verschiedene Tierarten

Haselnusspflanzen sind Sträucher oder kleine Bäume. Sie wachsen ursprünglich in nördlichem, gemäßigtem Klima, gedeihen aber heute in über fünfhundert Sorten überall auf der Welt. Relevanz für den Handel haben davon allerdings nur zwanzig Sorten. Die Türkei und Italien sind weltweit die wichtigsten Produzenten. Die einzige deutsche Art ist die Gemeine Haselnuss oder Waldhasel (Corylus avellana). Sie blüht von Februar bis April. Die männlichen Blüten bestehen aus Kätzchen von bis zu 10 cm Länge, die weiblichen Blüten sind […]