Pflegeöle aus Nüssen & Co

Nüsse, Samen und Kerne liefern wertvolle Fette.

Immer enthalten viele Pflegecremes und -lotionen jede Menge Paraffinum liquidum, ein Erdöldestillat, das zwar vordergründig einen Pflegeeffekt hat, da es die Haut weicher macht, sich jedoch als schwerer Film auf die Haut­oberfläche legt und keine wertvollen Nährstoffe bereithält. Dabei stehen genügend pflanzliche Öle als Alternativen zur Verfügung. Bekanntlich sind neben bestimmten Früchten vor allem Nüsse, Samen und Kerne hervorragende Lieferanten für fette Öle (als „fette“ Öle bezeichnet man in Abgrenzung zu ätherischen Ölen die Triacylglycerole, also die aus Lipiden (= Fettsäure-Verbindungen) bestehenden Öle). Diese beinhalten ungesättigte Fettsäuren und Vitamine und können auch die tieferen Hautschichten damit versorgen. Das Spektrum reicht von gängigen Ölen wie Sonnenblumöl bis hin zu selteneren Ölen wie Sacha Inchi. Wir haben einige Produkte zusammengestellt, die auf Öle aus Nüssen, Samen oder Kernen setzen und dabei gänzlich auf Paraffine verzichten.

Onguent Magistral von Omoyé

Diese außergewöhnliche Körpercreme, die in Paris zu den Insidertipps für schöne Haut zählt, stammt nicht aus einem Forschungslabor, sondern vom Ibo-Stamm in Mosambik. Die Frauen dieses Stamms haben die Rezeptur mit mehr als 20 wertvollen pflanzlichen Inhaltsstoffen über viele Generationen hinweg bewahrt. Traditionell werden die Früchte, Wurzeln und anderen Pflanzenteile stundenlang im Mörser zerkleinert, bis daraus die hochwirksame Pflegecreme entsteht. Jojoba-, Argan-, Soja- und Mandelöl sind ebenso enthalten wie Rizinus-, Leinsamen-, Avocado- und Nachtkerzenöl. Darüber hinaus ist die Creme mit Kokosöl, Sheabutter und Olivenöl angereichert und strafft das Gewebe dank Kaffee und Ruscus. Der edle Glastiegel mit Deckel aus dunklem Holz entspricht der hohen Wertigkeit der Creme. Unter dem Deckel verbirgt sich ein Briefchen, in dem die Geschichte der Creme erzählt wird.

Bezugsquelle: www.kultkosmetik.de

Chocomania Body Lotion von THE BODY SHOP

Paranussöl, Babassuöl, Sheabutter und natürlich Kakaobutter, allesamt aus fairem Handel, machen diese Creme (sowie auch Ihre Haut!) zu einer zarten Versuchung. Das Paranussöl kommt aus einem Fair-Trade-Projekt in Peru, das Babassuöl aus einer Kooperative in Brasilien, die Shea- und die Kakaobutter werden aus Ghana bezogen. Die Projekte sind alle auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, so werden z.B. die Babassu-Palmen-Bestände der Projektregion vor Rodung geschützt.

www.thebodyshop.de

O-Mega Bodyoil von Mama Mio

