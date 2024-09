Die achtsame Ayurvedaküche

2 Personen:

Für den Brotteig:

150g Vollkornweizenmehl (oder Dinkelmehl)

Salz

2 TL Sonnenblumenöl

Ghee zum Braten und Bestreichen

Für die Füllung:

200g Kartoffeln

1 Knoblauchzehe

¼ TL Ajowan (Königskümmelsamen)

¼ TL Tridosha-Currymischung (s. Kasten weiter unten)

¼ TL Amchur (Mangopulver)

¼ TL Tanduri masala (ind. Gewürzmischung)

1 TL fein gehackter Ingwer (ungeschält)

1 TL fein gehacktes Koriandergrün

Salz

Tridosha-Currymischung: 1 EL Kreuzkümmelsamen, 1 EL schwarze Senfsamen, 1 EL Ajowan (Königskümmelsamen), 1 EL Bockshornkleeblätter, 1 EL Fenchelsamen, 1 EL Koriandersamen, 2 getrocknete Chilischoten, 3 Lorbeerblätter, 1 TL schwarze Pfefferkörner, 3 EL Kokosmehl (oder Kokosraspel/-flocken), 1 EL gemahlener Ingwer, 1 EL Kurkuma, ¼ TL Asafoetida, 1 TL Amchur (Mangopulver), 1 TL Steinsalz. Die Gewürzsamen, -körner und -blätter, die Chilischoten sowie das Kokosmehl 5 Minuten bei mittlerer Hitze unter Rühren in einer Pfanne ohne Zugabe von Fett anrösten. Die Gewürze auf einen Teller geben, abkühlen lassen und dann fein mahlen. Die Mischung in ein verschließbares Glas geben und die restlichen gemahlenen Gewürze sowie 1 TL Salz untermischen.

Das Mehl in eine Schüssel geben, ¼ TL Salz und das Öl darüber träufeln. Nach und nach etwa 100 ml lauwarmes Wasser unterkneten, bis ein fester Teig entsteht. Den Teig zugedeckt ruhen lassen. Die Kartoffeln schälen, waschen und in einem Topf in Wasser in etwa 20 Minuten weich kochen. Die Kartoffeln in ein Sieb abgießen, zurück in den Topf geben und zerstampfen. Den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Stampfkartoffeln mit den anderen Zutaten vermengen und mit 2 Prisen Salz abschmecken. Den Teig erneut 2–3 Minuten durchkneten, bis er weich und elastisch ist. Dann etwa 4cm große Kugeln daraus formen und diese in der Größe eines Frühstückstellers zu runden Fladen ausrollen. Etwa 2 EL Kartoffelfüllung auf einem ausgerollten Chapati verteilen, dabei rundherum einen 2–3 mm breiten Rand freilassen. Den Rand mit Wasser befeuchten, einen zweiten Teigfladen darauflegen und die Chapatis rundherum am Rand zusammendrücken. In einer Pfanne ein paar Tropfen Ghee bei schwacher Hitze erwärmen und das gefüllte Brot in der warmen Pfanne 1–2 Minute pro Seite braten. Zum Schluss das Chapati mit etwas Ghee bestreichen. Auf diese Art sämtliche Chapatis füllen und braten.