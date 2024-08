Veggie Bowls! Ein Genuss für alle Sinne

Zubereitung: 10 Minuten

Garzeit: 2 Minuten

Wartezeit: über Nacht

Für 2 Bowls:

250 ml Haferdrink

30 g Vollrohrzucker

10 g Kakaopulver ohne Zucker

30 g Ciasamen

Topping:

150 g (veganer) Vanillejoghurt

80 g Knuspermüsli

80 g Heidelbeeren und Brombeeren, gemischt, halbiert

50 g Zartbitterschokolade, gehackt

Zubereitung

Am Vortag den Haferdrink mit dem Zucker und dem Kakao in einem Topf verquirlen. Aufkochen, dann in eine Schüsseln füllen und die Chiasamen einrühren. Abkühlen lassen und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag den Chiapudding umrühren und auf eine Seite jeder Schale füllen. Den Vanillejoghurt auf die andere Seite geben. Das übrige Topping dekorativ darauf anrichten und servieren.

Tipp für die Zubereitung deiner Bowls

Versuche, alle Bowls mit Liebe und Hingabe zuzubereiten. Werde dir bewusst, dass Gedanken Energie sind und du deshalb nach Möglichkeit nicht über Probleme, Krisen oder Herausforderungen nachdenkst, während du die Bowls zubereitest. Versuche stattdessen, deine Achtsamkeit auf die Lebensmittel auszurichten und dir voller Dankbarkeit bewusst zu werden, was für ein großes Geschenk es ist, dir selbst eine Bowl mit frischem Gemüse zubereiten zu können!

Weitere Rezepte:

Orathay Souksisavanh: Veggie Bowls. Eine Schüssel. 80 Rezepte. DK Verlag. 2022.