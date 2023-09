„Bayurvedisch“ kochen

Heimische ayurvedische Küche – kein Paradoxon, sondern eine geniale Idee! Wie man die ayurvedischen Ernährungsgrundsätze auf bayrische Art umsetzen kann.

Die Balance von Körper, Geist und Seele zu erhalten bzw. wiederherzustellen, ist das höchste Ziel im Ayurveda. Dies kann nur durch einen respektvollen Umgang mit Tieren und im Einklang mit der Natur erreicht werden. Hierbei spielt die Ernährung eine herausragende Rolle. Im Ayurveda gibt es nicht „DIE richtige Ernährungsweise“, wohl aber eine individuell richtige Ernährung. Grundlage hierfür ist das Wissen über die fünf Elemente sowie die persönliche Grundkonstitution (Vata, Pitta, Kapha). In unserer Leistungsgesellschaft dürfen wir uns nicht wundern, wenn unser Körper und unsere Gesundheit nicht mehr „mitspielen“. Die Leistung, die wir unserem Körper abverlangen, steigt stetig an, und die Qualität der Nahrung, die wir zu uns nehmen, wird immer minderwertiger. Dies sind nur zwei Faktoren von vielen, die uns erkranken lassen. Dass die ayurvedische Küche mit ihren wohltuenden Gewürzen und dem Schwerpunkt auf typgerechtes Kochen dem Körper Vitalität, Energie und Gesundheit schenkt, machen sich bereits viele Yogapraktizierende zunutze. Viele Anhänger dieser Kochkunst schätzen die heilsamen Gewürze und wunderbaren Geschmackserlebnisse, die ihnen ayurvedisches Essen schenkt. Ausgangspunkt eines ayurvedischen Gerichts ist das Kochen mit den sechs Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, scharf, bitter und herb. Sind alle diese Geschmäcker in einer Mahlzeit enthalten, ist der Körper optimal versorgt und zufrieden, und die Sinne sind befriedigt. Wird dabei auch noch die persönliche Konstitution (Kochen nach den Doshas Vata, Pitta und Kapha) berücksichtigt, werden Körper und Geist optimal gestärkt. Die ayurvedische Gesundheitslehre legt dabei größten Wert auf frische regionale und saisonale Produkte. Eine regionale Esskultur macht die Besonderheit unserer Regionen aus. Da ich selbst aus der bayerischen Region komme und hier lebe, lege ich großen Wert drauf, unsere heimische Tradition bzw. Esskultur nicht ausschließlich durch die indisch-ayurvedische Küche zu ersetzen. Viel wichtiger ist der „bayurvedische“ (bayrische + ayurvedische) Gesichtspunkt. Da unsere bayerische Hausmannskost oft schwerverdaulich ist, wird sie durch den einfachen Einsatz von heimischen frischen Kräutern, Gemüsen und Gewürzen bekömmlicher. Auch die zahlreichen ayurvedischen Gewürze kommen hierbei in Verbindung mit den heimischen Gewürzen zum Einsatz, wenn diese nicht ausreichend ersetzt werden können.

Ayurvedische Leitlinien mit regionalen Zutaten umsetzen

Als Ayurveda-Koch verbinde ich durch meine „bayurvedischen Kochkünste“ die Vielfalt der […]