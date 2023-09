Kocht mit Liebe!

Ayurveda-Kochkurs mit Nicky Sitaram Sabnis am Chiemsee: über die Schulter und in die Töpfe geschaut bei einem, der die wichtigste Zutat von allen kennt …

Mal hilft er hier beim Schwenken von Gemüse, mal dort beim Kneten von Kichererbsenmehl. Wann immer es geht, benutzt er seine Hände.

Die Abtei Frauenwörth liegt auf der 12 Hektar kleinen Fraueninsel im Chiemsee. Das Kloster, im Jahr 782 gegründet, ist das älteste Nonnenkloster Deutschlands. Heute leben hier 22 Benediktinerinnen. Im Herzen der katholischen Tradition hat sich der aus Bombay stammende Hindu Nicky Sitaram Sabnis in die Herzen seiner Besucher gekocht. Einmal im Monat findet sein ayurvedischer Kochkurs auf der Fraueninsel statt. Kein Kurs im Seminarprogramm des Klosters hat mehr Zulauf als dieser. Die Teilnehmer kochen in der Hauswirtschaftsküche des ehemaligen Mädcheninternats, einer einfachen 1970er-Jahre-Küche. Am Kühlschrank hängt ein Bild von Ghandi. An den einzelnen Kochstationen stehen die wichtigsten Gewürze der ayurvedischen Küche: Kreuzkümmel, Kurkuma, Zimt, Kardamom, Curry, Nelken, Ingwer und Koriander.

Vor der Praxis kommt die Theorie. Sabnis erklärt die Grundlagen des Ayurveda und macht schnell klar: Das ayurvedische System sieht keine Verallgemeinerungen vor. Maßgeblich für die Wirkung der Zutaten auf den Organismus ist die jeweilige individuelle Konstitution. Das ayurvedische System unterscheidet zwischen drei Grundkonstitutionen – auf Sanskrit Doshas: Vata, Pitta und Kapha. Sabnis verteilt einen Test an die Teilnehmer, mit dem sie ihren Dosha herausfinden können. „Aber ihr müsst wissen, dass euer Dosha nicht gleich bleibt! Wenn sich das Wetter verändert, verändert sich auch euer Dosha. Also achtet auf die Natur!“ Eine ayurvedische Ernährung setze voraus, dass man bereit sei, sich, den eigenen Körper und den eigenen Geist besser kennenzulernen. Wie reagiert mein Körper auf bestimmte Nahrungsmittel? Wann und wie viel davon tut mir gut? „Wir sind Teil der Natur, deshalb ist es so wichtig, dass wir im Einklang mit der Natur und ihren Elementen leben“, so der Ayurveda-Koch.

Mit Ruhe und liebevoller Konzentration

Vor der ersten Kochrunde sind die 20 Teilnehmer spürbar aufgeregt. Sabnis leitet den Kurs gemeinsam mit seiner Frau Gabi Kühn-Sabnis. Die beiden sind entspannt, verteilen Rezepte und Aufgaben. Sabnis oberstes Gebot lautet: „Kein Stress! Wir brauchen Ruhe und Liebe beim Kochen. Dann ist es ein

ayurvedisches Gericht.“ Wer koche, der […]