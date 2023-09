Ayurvedische Frühstücksideen für den Herbst

Wärmend, nährend, lecker: So kommst du gut in den Tag – Ayurveda-Breakfast für jeden Dosha-Typ!

Die Tage sind schon wieder merklich kürzer und frischer geworden. Die Blätter verfärben sich, und Herbstgefühle stellen sich ein. Willkommen in der Vata-Zeit, der Zeit des Übergangs: Nach einem aktiven Sommer darf sich nun Entschleunigung breitmachen. An kühlen Herbstmorgen kannst du dich mit wärmenden, erdenden und stabilisierenden Frühstückskreationen nähren.

Ayurvedisch frühstücken – für alle Dosha-Typen

Nicht jeder braucht direkt nach dem Aufstehen etwas zu essen. Kapha-Typen kommen auch gut ohne Frühstück aus und können am Morgen einen agni-anregenden Ingwertee trinken. Für alle anderen gilt: Im Ayurveda besteht das Frühstück aus einer kleinen, leichten und in der Regel gekochten Mahlzeit, die den Stoffwechsel anregt und uns mit genug Energie bis zum Mittagessen versorgen soll, so dass wir keine Zwischenmahlzeit brauchen.

Die Rezepte lassen sich für die einzelnen Doshas im Handumdrehen anpassen.

REZEPTE

Sheera süßer Ingwer-Safran-Grießbrei mit Honigbirne

Es gibt nichts Schöneres, als an einem kühlen Morgen ein wärmendes Frühstück zu genießen. Dieser Ingwer-Grießbrei mit gedünsteten Honig-Birnen und Safran ist wie ein Frühstück aus Tausendundeiner Nacht, das garantiert süchtig macht.

Jahreszeit: Winter, Frühling

Portionen: 2 Dauer: 15 Minuten

Zutaten Grießbrei

3 Safranfäden

1 EL heißes Wasser

100 g Dinkelvollkorngrieß

1 TL Ghee

1 TL getrockneter Ingwer

1 EL Ahornsirup

100 ml Wasser

300 ml Mandeldrink

Birnen

1 große Birne

1 TL Ghee

¼ TL Kardamom

2 TL Waldhonig

Anpassungen

Kapha: 1:1 Mandeldrink und Wasser verwenden.

Pitta: ¼ TL Kardamom zusätzlich und Vanille hinzufügen.

Vata: Vanille hinzufügen.

Zubereitung

1. Den Safran mit einem Löffel in einer kleinen Schüssel zerreiben und mit 1 EL heißem Wasser einweichen. Den Grieß in einer kleinen Schüssel abwiegen und bereitstellen. Ghee in einem Topf erhitzen und darin den Ingwer kurz anschwitzen. Ahornsirup, Wasser und Mandeldrink in den Topf geben und aufkochen lassen.

2. Den ganzen Grieß auf einmal einrühren und unter ständigem Rühren für 1–2 Min. kochen lassen, bis die gewünschte cremige Konsistenz erreicht ist. […]