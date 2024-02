Sound Healings: Wenn Spiritualität und Wissenschaft aufeinandertreffen

Lisa Schuster ist Ärztin und Sound-Therapeutin in München. In ihrer Arbeit kombiniert sie verschiedene ganzheitliche Modalitäten mit Klangtherapie und Sound Medicine. Während ihres Medizinstudiums forderte die ehrgeizige und leistungsorientierte Studentin ihren Körper zusätzlich mit einer Bodybuilding-Karriere heraus und brannte so langsam aber sicher innerlich aus. Sie hatte die Verbindung zu ihrem Innern verloren, ihr Verstand raste und sie litt an chronischen Schmerzen, bis sie sich wieder daran erinnerte, dass das Musizieren ihr schon damals als Kind gutgetan hat. Und so ließ sie die heilsamen Klänge der Musik, die ihr schon damals geholfen haben, sich mit ihren Gefühlen und ihrem wahren Selbst zu verbinden, wieder in ihr Leben.

Im Interview sprechen wir mit ihr über ihren Weg zur Klangtherapie, inwieweit Klangbäder Medizin sind und den Ursprung vom Sound Healing.

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Wie bist du als Ärztin zur Klangtherapie gekommen?

Lisa Schuster: Bereits in meiner Kindheit spielte Musik schon eine große Rolle, jedoch verlor ich den Kontakt zu Klängen und der Musik im Stress des Studiums. Dadurch entfernte ich mich auch immer weiter von mir selbst, war oft getrieben und wusste eigentlich gar nicht mehr wirklich, wer ich bin. Mein Körper zeigte mir dies irgendwann deutlich mit verschiedenen körperlichen Symptomen, die ich dann auch nicht mehr leugnen konnte. Ich beschloss eine Ausbildung zur Yoga Therapeutin zu machen, da ich durch Yoga wieder ins Spüren kommen konnte. In diesem ersten Kontakt wieder zu mir selbst wurde mir klar, dass die Musik in meinem Leben fehlte und so machte ich mich auf den Weg, Musik und Klänge zu erkunden. Ich tauchte immer tiefer in die Materie ein, bis die Kristallklangschalen meinen Weg kreuzten. Nach einem sogenannten „Sound Bath” – ein Baden in den Klängen der Kristallklangschalen – wusste ich: DAS ist es, was ich machen möchte als Ärztin!

Und hier fing mein Weg erst so richtig an! Heute bin ich die Gründerin meines Sound Medicine Institute Germanys und der Kristallklangschalen Marke AkashaBowls®, wobei es sich um handgefertigte Quarzkristallklangschalen handelt.

Du hast Antworten auf deine Fragen im Yoga und in der Musik gefunden. Welche Antworten waren das?

Der Yoga brachte mich ja wieder in eine Verbindung mit mir selbst. Es berührte mich tief, wieder wahrhaftig fühlen zu können: Alles, was da war, durfte sein. Der Yoga zeigte mir, dass meine innere Welt nicht mehr länger versteckt werden wollte, sondern Raum haben durfte. Auch führte mich der Yoga zu den Klängen und der Musik. In meiner Arbeit als DJane ging ich sehr auf und konnte mich kreativ ausleben.

Schnell war für mich klar, dass es meine Aufgabe ist, genau diese Dinge zusammenzufügen: Das wissenschaftliche Verständnis, welches ich aus dem Medizinstudium mitbringe, mit der Spiritualität, die ich in den Klängen der Kristallklangschalen wiedergefunden habe.

Mit anderen Worten fand ich durch Yoga und die Klänge mein wahres Ich und warum ich hier bin.

Inwieweit sind Klänge Medizin? Was machen sie mit uns und warum sind sie so heilsam?

Klänge beeinflussen uns auf verschiedenen Ebenen. Nicht nur die körperlichen, auch die mentalen, emotionalen und spirituellen Aspekte unseres Seins können durch Klänge angesprochen werden. Um kurz bei den körperlichen und mentalen Aspekten zu bleiben: Die Frequenzen der Kristallklangschalen beispielsweise verhelfen dazu, unsere Gehirnwellenmuster zu verändern – hin zu langsameren Schwingungen, welche indizieren, dass wir in einem meditativen und entspannten Seinszustand eintauchen. Der Blutdruck senkt sich, die Atemfrequenz verlangsamt sich und das Nervensystem kann sich regulieren, so dass der Körper Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Dies sind nur einige der positiven Effekte, die auch durchaus messbar sind.

Was ist der Ursprung vom Sound Healing?

Die Ursprünge der Arbeit mit Klängen reichen sehr weit zurück und finden sich auf jedem Kontinent wieder. In indigenen Völkern findet man diese Praktiken heute noch. Klänge wurden damals wie heute gezielt eingesetzt, um in andere Bewusstseinszustände einzutauchen und dadurch einen Perspektivenwechsel zu erzielen, vom Verstand ins Herz zu kommen – oder auch Nachrichten von göttlichen Quellen zu erlangen.

Kann uns ein Sound Bath tiefer als eine reine Yogapraxis berühren? Oder ist dies etwas sehr Individuelles?

Die Yoga-Praxis mit einem Sound Bath zu vergleichen hat ein bisschen was davon, wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Meiner Meinung nach können uns beide sehr tief berühren und ins Fühlen bringen, jedoch kann es sehr individuell davon abhängen, was für den Einzelnen besser funktioniert. Für mich beispielsweise kann es sehr tagesformabhängig sein. Manchmal brauche ich die Asanas des Yogas, manchmal nur die Klänge und gerade abends liebe ich die Kombination aus beiden: Erst eine kraftvolle Yogapraxis und anschließend ein tiefgehendes Sound Bath mit Kristallklangschalen!