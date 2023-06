Energie-Booster für zwischendurch

Diese ausgewogenen Snacks machen nicht nur satt, sondern bringen dich auch von innen zum Strahlen.

Gesunde Snacks für zwischendurch versorgen uns zwischen den Mahlzeiten schnell mit Energie. Das Besondere an diesen kleinen Nährstoffbomben ist: Sie sind unkompliziert zuzubereiten und lassen sich auch einfach mitnehmen – was gerade im Sommer ein Geschenk ist. Denn dann sind wir umso häufiger draußen an der frischen Luft unterwegs und freuen uns über energiegeladene Snacks und Dips, die schnell zur Hand sind!

Diese Zwischenmahlzeiten zeichnen sich durch ein ausgewogenes Verhältnis von komplexen Kohlenhydraten, Proteinen, gesunden Fetten und weiteren Nährstoffen aus, so dass der Blutzuckerspiegel beim Snacken im Gleichgewicht bleibt und Heißhungerattacken vorgebeugt werden kann.