Die wichtigste Währung der Welt: Achtsamkeit

Warum sie so wichtig ist und wie du sie etablierst. Mehr dazu in diesem Blogartikel.

Achtsamkeit ist unsere wichtigste Währung

Wir alle bräuchten sie, aber immer noch zu wenige Menschen kultivieren sie regelmäßig: die Achtsamkeit. In seinem Buch „Das 6 Minuten Erfolgsjournal“ bezeichnet Dominik Spenst die Achtsamkeit als die zurzeit wichtigste Währung. Wenn wir achtsam sind, spüren wir uns. Dann erkennen wir die eigenen Bedürfnisse. Wir erfahren, was uns guttut oder was uns blockiert. Wir realisieren, was uns von uns wegbringt und was uns stärkt. Und noch etwas: Wenn wir uns regelmäßig auf die Achtsamkeit einlassen, erfahren wir, dass es wahres Glück und tiefen inneren Frieden nur in uns selbst gibt. Äußere Dinge, Situationen oder Menschen können uns punktuell oder phasenweise glücklich machen. Da aber alles der Veränderung unterliegt, so ist die Zufriedenheit, die wir durch das Außen erfahren, limitiert. Deshalb tun wir gut daran, Achtsamkeit zu kultivieren und inneren Frieden zu finden.

Mit unserer Unachtsamkeit wird Geld verdient

Viele Firmen, die im digitalen Bereich arbeiten, versuchen allerdings genau das Gegenteil: Sie verdienen Milliarden an unserer Zerstreuung. Sie verdienen daran, wenn wir durch das Internet rauschen. Sie platzieren die Werbung so, dass sie genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist und wir das Gefühl haben, dass wir dieses Paar Schuhe oder jene Tasche brauchen, um erfolgreich weitergehen zu können. Und wenn wir weiterhin unachtsam bleiben, entfernen wir uns immer mehr von unserer eigenen inneren Quelle. Nur ein radikales Erwachen bringt uns wieder zu uns selbst zurück.

Achtsamkeit: Den Fokus verändern

Achtsam zu sein bedeutet, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes richten. Und das nach Möglichkeit für einen längeren Zeitraum. In meinen Kursen erlebe ich immer wieder und leider immer häufiger, dass es Menschen immer schwerer fällt, ihre Aufmerksamkeit länger auf nur eine einzige Sache zu richten. Für manche Menschen sind bereits drei achtsame Atemzüge eine große Herausforderung. Andere tun sich schwer, fünf Minuten in einem Asana still zu verweilen. Es mag zwar nach außen hin so erscheinen, als wären sie ruhig, aber häufig ist es nur der Körper, der da sitzt oder liegt: Der Geist hingegen ist irgendwo im Gestern oder Morgen, im Planen oder Organisieren, im Tun oder im Werden.

Mind Wandering ist etwas Natürliches

Die Tendenz, auf Wanderschaft zu gehen, ist an und für sich nichts Schlechtes. Es ist sogar ganz natürlich. Aber durch die digitale Entwicklung ist diese Tendenz noch verstärkt worden. Ja, es heißt so, dass es das Ziel dieser ganzen Digitalisierung ist, uns von uns selbst wegzubringen. Aber (und das ist das Wunderbare daran!) wir selbst haben die Wahl und können uns jeden Moment fragen: Komme ich zu mir oder entferne ich mich von mir? Lass ich mich fernsteuern oder übernehme ich wieder das Ruder? Bin ich Herrin in meinem eigenen Haus oder lass ich zu, dass jemand anderes über mich bestimmt? Diese Fragen – vorausgesetzt wir stellen sie uns ernsthaft – fordern uns zu einer radikalen Auseinandersetzung mit lieb gewonnenen Gewohnheiten auf. Und sie führen, wenn wir uns für ein selbstbestimmtes und selbstwirksames Leben entscheiden, dazu, dass wir große Erfolge erzielen werden, indem wir kleine Gewohnheiten verändern.

Und ja, es sind nämlich genau die kleinen Gewohnheiten, die dazu führen können, dass wir uns wieder mehr spüren und wieder mehr selbst denken.

Achtsamkeit: Kleine Gewohnheiten, große Wirkung

Die folgenden Tipps können dich darin unterstützen, wieder mehr Struktur in dein Leben zu integrieren. Sie helfen dir, dich nicht mehr länger stundenlang im Internet zu verlieren. Sie helfen dir dabei, wieder mehr mit deinem Körper und Geist in Kontakt zu kommen.

Es geht also gar nicht so sehr darum, dass du von jetzt an jeden Tag eine Stunde lang Yoga praktizierst, um wieder zu dir zu finden. Das wäre wunderbar, wenn du dir diese Zeit schenken würdest. Aber beginn lieber mit kleinen Veränderungen. Denn die haben, wenn du sie konsequent durchführst, eine sehr große Wirkung.

1. Ein klarer Start in den Morgen

Überleg dir am besten jeden Abend, welche 6 wichtigen Dinge du am kommenden Tag zu erledigen hast. Beginne damit, mit welcher Übung du in den Tag starten möchtest. Es sollte nach Möglichkeit eine Übung sein, die dich mit dir selbst in Kontakt bringt. Ein paar Möglichkeiten könnten sein:

Eine Atemübung, die dich mit deinem Körper verbindet.

Eine achtsam durchgeführte Dusche, bei der du mit allen Sinnen gegenwärtig bist.

Eine kurze Yogasequenz, die deinen Körper aufweckt.

Eine Teemeditation, bei der du ganz achtsam und mit allen Sinnen beim Trinken bist.

Ein Frühstück achtsam und mit allen Sinnen genießen.

Und jetzt kommt die Kür: Versuche, dass du das Smartphone erst nach dieser ersten Übung anmachst.

2. Das Unangenehmste zuerst

Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die das, was ihnen am wenigsten Freude bereitet, am längsten vor sich herschieben. Der Trost vorweg: Damit bist du nicht allein. Der Wermutstropfen: Wenn du es aufschiebst, läufst du Gefahr, es gar nicht zu erledigen. Und alles, was liegen bleibt, hinterlässt einen ziemlich schalen Geschmack und im schlimmsten Fall das Gefühl, versagt zu haben.

Der Produktivitäts-Experte Brian Tracy empfiehlt auch deshalb, mit den unangenehmsten Dingen zu beginnen, weil unsere Willenskraft zu Beginn des Tages am stärksten ist. Sie verliert im Laufe des Tages an Energie. Je weiter du schwierige Dinge nach hinten schiebst, desto mehr wird dir die Energie dazu fehlen. Beginnst du jedoch gleich am frühen Morgen frisch und ausgeschlafen, solche Sachen zu erledigen, dann wirst du erstens früher damit fertig sein und zweitens auch den Tag mehr genießen, weil du von dem Gefühl durchdrungen bist, etwas geschafft zu haben.

3. Offline-Zeit ist die produktivste Zeit

Was auch immer du tun möchtest, mach es zu einer festen Gewohnheit, dass du dein Smartphone ausschaltest oder außerhalb deiner Sichtweite legst, während du tust, was zu tun ist. Jede Unterbrechung – und sei sie nur drei Sekunden lang – führt dazu, dass du dich wieder ganz neu in das einarbeiten musst, was du gerade tust. Außerdem ermöglicht es dir, mehr in den Flow zu kommen und zu bleiben, wenn du bei der Sache bleibst. Da wir mittlerweile alle zu Smartphone-Junkies geworden sind, verführt uns schon der Anblick des Handys dazu, unsere Arbeit zu unterbrechen und einen Blick aufs Gerät zu werfen – in der Hoffnung, dass irgendjemand uns eine Nachricht geschickt hat. Bist du hingegen ganz bei der Sache, wirst du auch im Nachhinein zufriedener mit dem sein, was du geschafft hast.

4. Prioritäten setzen

Mache dir eine Liste von den Dingen, die du im Verlauf eines Tages erledigen möchtest. Nummeriere sie dann nach ihrer Wichtigkeit. Möglicherweise hast du das Gefühl, dass alles gleich wichtig ist. Untersuchen wir die Liste hingegen etwas genauer, werden wir herausfinden, dass das Verhältnis von Aufwand und Ertrag nicht bei allem, was zu tun ist, gleich ist.

Mich persönlich hat die Geschichte von Steve Jobs fasziniert. Als er nach 10 Jahren zu Apple zurückkam, sorgte er dafür, dass innerhalb von 2 Jahren 340 der insgesamt 350 Produkte gestrichen wurden. Das führte dazu, dass die Arbeit an 97 % aller Produkte eingestellt wurde. Und das ganz unabhängig davon, wie viel Zeit zuvor in sie gesteckt worden war. Jobs wurde für diese Entscheidungen sehr kritisiert. Er und sein Team konzentrierten sich hingegen auf wenige Produkte – besonders auf das iPhone und das MacBook – die Apple neben Amazon, Microsoft und Google zu den Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als einer Billion US-Dollar machten.

Überprüfe für dich selbst einmal verschiedene Bereiche, wie ungleich das Verhältnis von Aufwand und Ertrag ist: Arbeit: Welche 20 % deiner Arbeit machen 80 % deines Einkommens aus?

Ernährung: Welche 20 % deiner Lebensmittel stellen 80% deiner Ernährung dar?

Beziehungen: Welche 20 % der Menschen, mit denen du deine Zeit verbringst, sorgen für 80 % deines Wohlbefindens?

Freizeit: Welche 2 Tätigkeiten von insgesamt 10 Tätigkeiten entspannen dich am meisten?

Besitz: Welche 20 Sachen von deinen insgesamt 100 Sachen benutzt du am häufigsten? Achtsamkeit und Fokus Wenn wir unser Leben einmal genauer unter die Lupe nehmen und aus auf das konzentrieren, was uns nährt, stärkt und bereichert, werden wir das loslassen können, was uns Energie raubt, uns stresst und von uns selbst wegbringt. Auch wenn du jetzt vielleicht das Gefühl hast, keine Zeit zu haben, dein Leben genauer unter die Lupe zu nehmen und um deine Aufmerksamkeit neu auszurichten – auf dich selbst – dann wirst du, wenn du dir die Zeit nimmst, langfristig davon profitieren. Denn vergiss nicht: Die Achtsamkeit ist die wichtigste Währung, die wir haben. Und eine solche stabile Währung in Zeiten weltweiter Inflation zu stärken, lohnt sich mehr denn je!