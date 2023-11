Yoga-Stuff: Meditationskissen

Wir zeigen DIY-Ideen, die den Yogaalltag noch schöner machen!

Dauer 3 Stunden

Material

farbiger Baumwollstoff für den Bezug, weißer Stoff für das Inlett, Stecknadeln, Faden, Nähnadel (optional eine Nähmaschine), Schere, Kordel (95 cm,

mit oder ohne Kordelstopper), Stoffreste, in kleine Streifen geschnitten*, Sicherheitsnadel zum Einfädeln der Kordel, Bügeleisen, Papier, Maßband

* Andere optionale Füllmaterialien sind Wolle oder Dinkelspreu.

So geht’s

Inlett

1: Als Erstes werden zwei Schnittmuster aus Papier gefertigt. Der Kreis hat einen Durchmesser von 40 cm, der Steg (Seitenrand) eine Breite von 16 cm und eine Länge von 90 cm.

2: Das Schnittmuster mit den Stecknadeln auf den weißen Stoff heften und zweimal zuschneiden, den Steg einmal. Vor dem Anheften des Seitenrands am oberen Kreis wird der Rand 1 cm nach außen geschlagen. Komplett heften und dann per Hand oder mit der Nähmaschine zusammennähen. Danach die andere Seite des Stegs an den unteren Kreis nähen (wieder den Rand nach außen klappen), jedoch hierbei eine Öffnung zum Befüllen lassen.

Außenhülle

3: Das Inlett umdrehen (auf rechts ziehen) und mit den kleingeschnittenen Stoffresten füllen. Dann den Stoff an der Öffnung einklappen und zunähen.

4: Wir haben zwei Stofffarben verwendet. Die Schnittmuster wieder auf den Stoff legen.

5: Diesmal muss der Kreis nur einmal zugeschnitten werden. Dafür braucht man aber den Steg (Seitenrand) zweimal.

6: Einer der Stege wird nun mit den Stecknadeln an den Kreis geheftet (wie zuvor beim Inlett). Auch hier daran denken, den Rand 1 cm nach außen zu klappen.

7: Per Hand oder mit der Nähmaschine (normaler Stich) zusammennähen. Achtung: Den Stoff auf links nähen!*

8: Nun wird der zweite Steg an den ersten geheftet und festgenäht – dies wird die Unterseite des Sitzkissens.

9: Zum Schluss braucht die Hülle noch einen Tunnel für die Kordel. Dafür klappt man den Rand zweimal 1,5 cm breit um, bügelt ihn glatt und näht dann in einem Abstand von 2 mm vom Rand. Achtung: Nicht ganz zunähen, sonst kann die Kordel später nicht mehr eingefädelt werden!

Die Außenhülle umstülpen und das Inlett einlegen. Zum Schluss wird am einen Ende der Kordel eine Sicherheitsnadel befestigt. Die

Kordel dann an der Nadel durch den Tunnel ziehen. Wer mag, kann im Anschluss noch Kordelstopper befestigen.

* Was bedeutet „auf links“?

Der Stoff hat zwei verschiedene Seiten. Rechts ist die schöne oder die Musterseite. Beim Nähen legt man die beiden rechten Seiten aufeinander und stülpt den Stoff dann um, damit man die Naht nicht sieht.