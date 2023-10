Yoga-Stuff: Batik-Augensäckchen

Wir zeigen DIY-Ideen, die den Yogaalltag noch schöner machen!

Dauer: 1 Stunde

Material: Baumwollstoff, Färbemittel*, Imprägniermittel, Salz**, Paketband, Schale, Gummihandschuhe, Holzstab, Faden und Nadel (optional eine Nähmaschine), Schere, Reis, Lavendel, farbiges Band.

* Färbemittel in Pulverform gibt es im Bastelgeschäft, Kaufhaus und Bioladen. Die Menge des Färbemittels berechnet sich nach dem Gewicht des zu färbenden Stoffes. Alle in Deutschland zu kaufenden Mittel sind in gefärbtem Zustand unbedenklich. Wer möchte, kann dennoch ein Bioprodukt (Öko-Textilfarbe) verwenden.

** Wie viel Salz benötigt wird, steht auf der Pulverpackung.

So geht’s