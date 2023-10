Die Liebe zum Unterrichten

Yoga zu lehren, ist ein selbstloser Dienst, der in Liebe wurzelt – darüber sind sich Elena Brower und Rod Stryker einig. Wir sprachen mit den beiden international geschätzten Lehrern darüber, wie sie ihre Schüler ins Herz führen, über ihre Inspiration zum Unterrichten und darüber, welche elementare Rolle ihre persönliche Praxis hierbei spielt.

Seit vielen Jahren ist das Unterrichten rund um den Globus fester Bestandteil des Lebens der beiden in den USA lebenden Yogalehrer Elena Brower und Yogarupa Rod Stryker. Elena ist selbst Schülerin von Yogarupa und u.a. beeinflusst von seinem Yogastil ParaYoga®, der die zeitlose Weisheit der Yogatradition in die moderne Welt überführen will. YOGA AKTUELL traf die beiden während eines von YOGAdelight organisierten Retreats im grünen B&O Parkhotel in Bad Aibling, um mehr über ihre Einsichten und aus ihrem reichen Erfahrungsschatz zu hören.

Wenn du mit deiner eigenen Praxis genug verbunden bist, dann wirst du das durch die Methoden kommunizieren. Und indem du deine Schüler durch die Methoden führst, hast du eine Gewissheit, dass sie zu einem besseren Ort kommen, zu einem Ort, der ihrem Selbst näher ist.

Interview

YOGA AKTUELL: Was bedeutet Liebe für euch?

Rod Stryker: Eine der großartigen Definitionen, die ich gehört habe, lautet, dass lieben ein Verb ist. Es ist wichtig, die Unterscheidung zu treffen, dass Liebe aktiv ist statt passiv. Anstatt zu denken, Liebe sei etwas, was du unterlässt – also beispielsweise „Liebe ist das Gegenteil von Krieg“ oder „Liebe ist das Gegenteil von Angst“ – ist sie eine aktive Bemühung. Es ist ein Gefühl, das eine Absicht und eine Handlung hervorruft, um aufzubauen, sich zu kümmern, und im Leben einer anderen Person, eines anderen Wesens oder in einer Gemeinschaft einen Unterschied zu machen.

Elena Brower: Das Erste, woran ich denken muss, sind die Worte dieses unglaublich begabten Poeten des gesprochenen Wortes mit dem Bühnennamen In-Q: „Liebe ist nicht etwas, was du fühlst, sondern etwas, was du tust.“ Ich weiß nichts anderes, denn es gibt so viele verschiedene Kanäle der Liebe in meinem Leben, und ich kann wirklich nicht mehr unterscheiden, was was ist – es ist einfach alles DAS, alles Liebe.

Rod: Ich würde gerne eine Sache hinzufügen, nämlich dass Liebe das ist, was alle Dinge […]