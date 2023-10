Alles Liebe?

Ist es möglich, nur noch Liebe zu empfinden, keine negativen Gefühle mehr zu erleben und nur noch das Gute zu sehen? Im Idealfall schon, und für Erleuchtete bestimmt. Aber solange wir nicht erleuchtet sind, tun wir gut daran, einfach authentisch zu sein und anzuerkennen, dass wir uns mal so richtig ärgern können.

Vor vier Jahren lernte eine gute Freundin von mir einen spirituellen Lehrer kennen, der – wie er sagt – in der Liebe wohnt und nur noch im hellen Licht badet. Für diesen Lehrer, einen schönen Amerikaner, gibt es nur noch das Eine. Kriege, Armut und Leid sind für ihn etwas, mit dem er sich nicht mehr beschäftigen möchte. Er plädiert dafür, die eigene Schwingung zu erhöhen, indem man sich nur noch mit jenen Dingen beschäftigt, die ein Gefühl von Liebe auslösen, und in diesem Gefühl zu baden. Seine Seminarpreise haben es in sich. Er möchte eine klare Grenze ziehen und nur noch die Menschen anziehen, die sich bereits Reichtum materialisiert haben und jetzt noch zusätzlich ihre spirituelle Schwingung anheben möchten.

Während ich früher mit meiner Freundin noch über persönliche Probleme sprechen konnte oder wir globale Themen diskutieren, schmettert sie heute jeden Versuch meinerseits – und all ihrer anderen Freunde – ab, wenn man mit ihr über etwas reden möchte, das nicht im Licht der Liebe erstrahlt. Das macht unsere Beziehung etwas schwierig. Ich muss mir jeden Satz gründlich überlegen, da keine Kritik, keine negativen Formulierungen, keine Todesbotschaften, keine negativen Gefühle und keine Umweltkatastrophen mehr in dem Gespräch vorkommen dürfen. Ja, selbst einen guten Freund, der an Krebs erkrankt war, besuchte sie das letzte halbe Jahr nicht mehr. Sie wollte ihn in guter Erinnerung behalten. Eine hohe Schwingung und ein Gefühl von Liebe seien ihr wichtiger als die Konfrontation mit Krankheit und Tod. Schließlich sei dieser Mann ja auch ein bisschen selbst schuld daran, dass er seine eigene spirituelle Schwingung nicht in Richtung Liebe erhöht habe und infolgedessen krank geworden ist. Denn wenn man sich nur noch der Liebe zuwendet, wird man nicht mehr krank – so postuliert es zumindest ihr spiritueller Lehrer, und meine Freundin glaubt ihm.