Tantra, Sex und kosmisches Bewusstsein

Tantra erkennt alles als natürlichen Ausdruck des kosmischen Spiels an. Hierdurch kann Sex zum Sprungbrett ins Namenlose werden. Von den Entwicklungsstufen im Sex, seiner Bedeutung im menschlichen Werdungsprozess und der wichtigen Rolle der Fantasie.

Dein Partner ist eine Seele aus dem Paradies. Mit ihr oder mit ihm ist das Paradies wiedergefunden. Jede Liebeserklärung ist das Erblühen einer neuen Blume im Garten Eden. Mit jeder Liebkosung wachsen unbekannte Bäume mit süßen Früchten. Jeder verliebte Blick erhöht den Himmel. Dein Partner ist ein Engel, wie du ein Engel bist. Vier Flügel sind unbesiegbar. Vier Flügel sind ein Heim für die Ewigkeit. Ehre deinen Engel, verschönere ihm das Heim, versüße ihm die Tage und die Nächte. Diese Pflichten sind deine Freiheit und dein Himmel. Und diese Pflichten sind leicht. Mit ihrer Erfüllung entscheidest du dich, den Distelacker zu verlassen und den Garten der göttlichen Wunder zu betreten. Sei ein Weiser, sei ein Liebender.

Bewusst mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin praktizierter, mit Achtsamkeit empfangener und erlebter Sex ist eine Form von zunächst körperorientierter Meditation. Sobald wir uns aber in dieser Weise auf Sex einlassen und immer bewusster mit den Energien umgehen, spürsamer geben und empfangen, kunstvoller und liebevoller in Austausch treten, befinden wir uns schon auf dem Weg zu höherschwingenden Ebenen. Tantra nutzt die ganze Bandbreite der Energien und der Schwingungen zur Unterstützung jener Menschen, die bereit für diesen spirituellen Weg sind. Tantra klammert nichts aus, sondern erkennt alles als einen natürlichen Ausdruck des kosmischen Spiels an. Tantra wirkt sehr spielerisch und ist es auch. Dennoch ist Tantra eine Wissenschaft, eine intuitive Wissenschaft und eine hohe Kunst, die den Menschen dazu dienen möchte, sich selbst zu erkennen, sich weiterzuentwickeln und alles Unwirkliche, alle Missverständnisse, alle Prägungen mehr und mehr abzustreifen. Tantra ist die Wissenschaft von der Natürlichkeit und die Kunst, dem Menschen einfache Wege aufzuzeigen, natürliche Methoden zu geben, mit denen er letztlich die Stufe der höchsten Wirklichkeit erlangen kann.

Mit Leichtigkeit, mit Verspieltheit und mit Freude sollten wir unser Leben als einen puren Tanz der Energien genießen! Wenn wir spielerisch, ohne Zwang, ohne Verbissenheit denken, handeln – leben! –, stellt sich Fantasie, stellt sich die Inspiration von alleine ein.

Sex – vom Selbstzweck zum puren Sein

[…]