Liebe beschenkt den Liebenden

Es gilt zur bedingungslosen Liebe zurückzufinden – ihr Ruf ist machtvoll! Und die Suche beginnt bei uns selbst.

Wahre Liebe und ihr Surrogat

Was wir normalerweise als Liebe bezeichnen, ist – wenn wir es ehrlich betrachten – nichts weiter als Begierde, Besitzenwollen, Leidenschaft, Obsession. Kratzen wir nur ein wenig an der Oberfläche, fördern wir sehr schnell die darunter liegende Wahrheit zutage: Wut, Hass, Gewalttätigkeit, Krieg. Wir glauben, dass Hass das Gegenteil von Liebe sei. Manche glauben auch, er sei ein Bestandteil von ihr. Es stimmt – jedoch nur für unseren sehr eingeschränkten, entarteten Begriff von Liebe.

Was heute so glitzernd als Liebe verkauft wird, ist ein Mäntelchen, das wir allem umhängen können, designed by Seelenarmut. Wir verkaufen unseren Körper und unseren Verstand an sinnentleerte Tätigkeiten, um ein Stückchen Glück zu erhaschen. Und in unseren Beziehungen untereinander lassen wir die Seele leiden, weil wir Nehmende sind statt Gebende. Doch der Ruf der Liebe, so leise wie er sein mag, ist zu machtvoll, um überhört zu werden. Sie ist ja aus dem Einen, das alles ist – wie könnte sie keine Macht haben! Sie wartet geduldig und lässt uns in dieser Arena der kurzlebigen Freuden und oft endlos empfundenen Leiden unsere Spiele spielen. Doch dann kommt der Zeitpunkt, da sie uns – in der Sprache jedes Einzelnen – an das Ewige zu erinnern beginnt. Tiefe, reine Freundlichkeit ist ihr Ausdruck. Mögen wir, durch welchen Lebensstil auch immer, noch so verroht sein – auch unser Hass, auch unsere Gleichgültigkeit waren letztlich eine schwache, aber reine Schwingung von ihr. Hass und Gleichgültigkeit sind in uns, und sie müssen bloßgelegt und von uns betrachtet werden, um sie in ihrer ganzen Hässlichkeit und letztlich als Dummheit, als Missverständnis zu erkennen. Wenn wir allmählich fähig werden, durch ausdauernde Meditation unter diese Schichten zu schauen, dann taucht ganz vorsichtig und langsam die wirkliche Liebe auf.

Die Liebe, die kein Gegenteil kennt, die einfach bedingungslos liebt. Die respektiert. Die nicht auf eine bestimmte Person bezogen ist. Diese verborgene Liebe, die uns leise schon durch unser ganzes Leben begleitet hat, war nur vergraben, verschüttet unter den Bergen von Müll aus antrainierten Emotionen. Zu dieser Liebe hin gilt es zu finden. Denn alles andere erkennen wir bald als billigen Ersatz, als Plastikliebe, […]