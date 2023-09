Eros trifft auf Kaula-Tantra Yoga

Ein Weg hinzu Liebe, Sex und Spiritualität: die persönliche Geschichte einer sanften Revolution durch die Erfahrung des tantrischen Yoga, die eine Sexualität jenseits von alten Erwartungen ermöglicht.

Was Yoga mit Sexualität zu tun haben sollte, war mir nie ganz klar. Mich interessierte das Wissen um Liebe, Sex und Spiritualität. Ich meinte, in unserer Tantra-Praxis auch ohne das Üben der Asanas auszukommen. „Wenn ich mich bewegen will, tanze ich lieber“, sagte ich zu meinen Yogini-Freundinnen. „Das ist ekstatischer, und das Tango-tanzen mit meinem Liebsten verbindet uns immer wieder aufs Neue.“ Aber Eros verlor scheinbar das Interesse an uns. Die Liebespfeile, die uns zu Reisenden in allen Himmeln gemacht hatten, wurden immer seltener. Eros schien anderweitig beschäftigt zu sein.

Liebe und Freiheit

Bewusstsein in die Sexualität zu bringen, ist ein nie endendes Thema. Wie Disziplin und Sex verbinden? Und wie kann man dies hinbekommen, wenn der Partner daran nur mäßig interessiert ist? Es ist schwer, immer ganz präsent im Körper zu bleiben, wenn wir uns berühren. Die Ängste zu kommunizieren. Damit umzugehen, dass ich „mehr“ will als er. Trotz der Tantra-Ausbildung blieb vieles im Unbewussten, und ich fühlte mich hilflos, wenn ich erkannte, dass wir einfach das Liebeswerkzeug, das wir gelernt hatten, oft nicht anwendeten.

Wir entfernten uns immer mehr voneinander, arbeiteten auf verschiedenen Kontinenten, waren frei auf allen Ebenen, aber kaum noch zusammen. Es war klar: Ich war auf einem spirituellen Weg, der die Sexualität mit einschloss, aber irgendetwas in mir fühlte sich davon abhängig, diesen Weg mit einem Mann gemeinsam zu gehen. Aber dann ist es doch kein eigenständiger spiritueller Weg? Ist meine Seele nicht androgyn?

Sat-Chit-Ananda, also Seele, Bewusstsein und Glückseligkeit, sind meine innerste Natur – wozu brauche ich dann den anderen so doll, dass es wehtut?

Bewusstsein in der Sexualität

So machte ich mich denn allein auf und schloss mich in Indien fünf Monate lang in einen Tantra-Ashram ein, um mehr über den klassischen tantrischen Weg zu erfahren. Ich lernte über die Veden und machte morgens und nachmittags je drei Stunden Tantra-Yoga. Mehr gab es nicht zu tun. „Über Sexualität lerne ich hier nichts“, dachte ich erst mal und wollte bald wieder abreisen.

Kaula-Tantra-Yoga

Der Kaula-Tantra-Yoga ist […]