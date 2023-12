6 magische Kartensets: Deine kraftvollen Wegweiser

Ein paar Minuten der täglichen Selbstreflexion machen das Leben leichter. Das können all die Menschen bestätigen, die sich täglich auf ein Date mit sich selbst treffen. Wir stellen dir 6 Kartensets vor, die dir als Schlüssel dienen können, die Türe zu inneren Freiheit zu öffnen und dich für den Tag, die Woche oder den Augenblick inspirieren zu lassen.

6 magische Kartensets für dich

Radiant Wilds Tarot – Entdecke die strahlende Wildnis in dir

Ich bin immer wieder erstaunt über die göttliche Kreativität, die so viele einzigartige neue Tarotdecks entstehen lässt. Besonders gut gefällt mir das gerade im Königsfurt Verlag erschienene radiant wilds atlas tarot. Die 78 Tarotkarten erstrahlen in kräftigen Farben, die dich sofort inspirieren und wach werden lassen können. Nat Girsberger ist eine erfrischende, international angesehene Künstlerin, die zahlreiche Follower auf Instagram hat. Girsberger hat sich am traditionellen Tarot orientiert und den 78 Karten ein neues, inspirierendes Aussehen verliehen. Die Karten sind qualitativ sehr hochwertig mit Goldschnitt verarbeitet und verleihen dem Set dadurch etwas sehr Edles, was ihm auch tatsächlich gebührt. Wenn du dich auf die Zeichnungen einlässt, können sie dich entführen in deine eigene kosmische, strahlende Welt. Und dabei wirst du erstaunt sein, wie kraftvoll und inspirierend die einzelnen Elemente der Karten auf dich wirken können. Der beiliegende Atlas, ein kleines Büchlein mit 176 Seiten, bietet dir zu jeder Karte kluge Interpretationsmöglichkeiten an. Diese Karten können zu einem wunderbaren Begleiter werden, der dir Antworten auf essenzielle Lebensfragen schenkt.

Nat Girsberger: Radiant Wilds Tarot. Entdecke die strahlende Wildnis in dir. Königsfurt Urania Verlag, 2023

Herbal Astrology Orakel

Dieses Kartenset ist eines der schönsten und berührendsten Sets, das ich je in meinen Händen gehalten habe. Die Liebe, die die Autorin Adriana Ayales und die Künstlerin Joséphine Klerks beim Erstellen jeder einzelnen Karte in das Deck hineingewoben haben, ist spürbar. Gedacht ist das Set als eine Einführung in die mystische Kunst der astrologischen Kräuterkunde und wie diese als Deutungs- und Wahrsagung genutzt werden kann. Diese Karten möchten dich inspirieren, dich mit der übersinnlichen Kraft der Pflanzen zu verbinden. Sie laden dich ein, ihre Eigenschaften, ihre Kraft und Energie für den Alltag zu nutzen. In vielen Traditionen wird der Mensch als Mikrokosmos des Universums betrachtet, der von denselben Kräften gesteuert wird, die auch im Universum wirken und den Kosmos steuern. Nach dieser Ansicht ist der Mensch ein Teil des Ganzen und nicht die Krönung der Schöpfung. Sind wir uns dessen bewusst und erfahren wir uns als nicht getrennt von der Natur und insbesondere von den Pflanzen, so können sie uns eine enorme Kraft schenken und uns hilfreich zur Seite stehen. Ein wunderschönes Kartendeck, welches dir auch hilft, die Zyklen deines Lebens besser zu verstehen und sie mit Hilfe der Pflanzen bewusst und klar zu gehen.

Adriana Ayales, Joséphine Klerks: Herbal Astrology Orakel. Königsfurt Urania, 2023

Geheimnisvolle Rauhnächte

Der Winter hält zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen zwölf magische, kraftvolle Tage und mystische Nächte für uns bereit. Diese sogenannten Rauhnächte werden als ein Zeitfenster beschrieben, in dem wir die Möglichkeit haben, mit der Anderswelt in Kontakt zu treten, Orakel zu befragen und Voraussagen für das kommende Jahr zu erfahren. Die 48 Orakelkarten der Münchnerin Caroline Deiß sind somit quasi 48 wunderbare Schlüssel, die die Türe zu dieser – für die meisten Menschen normalerweise – unsichtbaren Welt öffnen können. Die Karten können dir als Kompass dienen und dir Orientierung schenken. Sie stellen eine wunderbare Möglichkeit dar, um Vergangenes zu reflektieren oder Zukünftigem offen zu begegnen. Sie bestärken dich auch darin, deiner eigenen Intuition mehr zu vertrauen, um aus dir selbst heraus richtige und wichtige Entscheidungen zu treffen. Da nichts aus Zufall geschieht, ist auch jede Karte, die zu ziehst, ein wichtiger Hinweis darauf, wie du am kreativsten Schöpfer und Schöpferin deines eigenen Lebens werden kannst.

Caroline Deiß: Geheimnisvolle Rauhnächte – 48 Orakelkarten mit Anleitung: Zum Weissagen, Orientieren und Neuausrichten. mvg Verlag, 2020

Human Design Cards

Im Jahre 1987 brachte Robert Alan Krakower ein sehr umfassendes spirituelles System in die Welt, dass aus unterschiedlichsten Methoden gespeist wird. Er vereinte verschiedene Aspekte der Kabbala, der Quantenphysik, der Astrologie, des I-Ging, der Genetik und Biochemie miteinander und formte daraus das Human Design. Mithilfe der eigenen Geburtsdaten wird eine Grafik erstellt, die deine einzigartige Persönlichkeit sehr treffend darstellt. Sehr detailliert schenkt es Einblick in deine Fähigkeiten, dein Potenzial und deine Persönlichkeit. Es zeigt dir, worauf du achten sollst, um dich nicht zu erschöpfen und was du tun kannst, um ganz in deine Kraft zu kommen und wie du dich deinem Typus entsprechend idealerweise entfalten kannst.

Um dieses komplexe System intuitiv zugänglich zu machen, haben die beiden Human-Design-Expertinnen Stephanie Korn und Laura Friedrich ein sehr schönes und ansprechendes Kartenset entwickelt. Du ziehst eine Karte und lässt dich inspirieren. Wichtig ist, dass du weißt, welcher Typ du bist. Um dies herauszufinden, kannst du kostenlos im Internet eine Analyse erstellen lassen. Für jeden der vier Typen, Manifestor/Manifestorin, Generator/Generatorin, manifestierende Generator/Generatorin, Reflektor/Reflektorin und Projektor/Projektorin gibt es auf jeder Karte sehr schöne und einfache Tagesimpulse und Empfehlungen, wie du deinem Typen entsprechend am besten handeln kannst. Das umfassende Begleitbuch zu den Karten schenkt dir darüber hinaus eine gute und grundlegende Einführung in das doch sehr komplexe und umfassende System Human Design. Das Buch ist sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene adressiert und somit für alle fünf Energie-Typen eine große Bereicherung, um gut durch diese wilden Zeiten zu kommen.

Stephanie Korn, Laura Friedrich: Human Design Cards. Königsfurt Urania, 2023

Energie-Portale Aktivierungskarten

Diese wunderschönen Karten sind wirkungsvolle Instrumente, die du als Brücke zwischen dem Alltagsbewusstsein und anderen Dimensionen nutzen kannst. Wenn du dich vollkommen einlässt auf die Kraft dieser Karten, kann jede einzelne dich in einen Bewusstseinsraum führen, indem du tiefe Erfahrungen mit dir, dem Leben, deinen Ahnen, anderen Wesenheit und unendlich großen energetischen Kräften machen kannst. Da die Portale multidimensionale Räume sind, kannst du, wenn du möchtest, mit vielen gleichzeitig in Verbindung treten. Das hängt damit zusammen, dass sie nicht dem linearen Raum-Zeit-Kontinuum unterliegen, sondern zeitlos sind. Durch eine Ausrichtung auf das jeweilige Portal kannst du dich mit Lichtwesen verbinden und sogar Botschaften aus deinem eigenen Chakrasystem erhalten. Was ich persönlich immer wieder beeindruckend finde, ist, dass jede Karte eine Botschaft aus dem tiefsten Inneren ist und dir helfen kann, dich mit einer göttlichen Kraft zu verbinden, die uns oftmals so nicht zugänglich ist. Wer sich auf diese Karten einlässt, kommt früher oder später zu der Erkenntnis, dass all diese Kräfte und Lichtwesen immer schon ein Teil von dir waren und immer sein werden. Was für ein Trost. Was für eine Hoffnung. Und was für eine tiefe Verbindung auf so einfache Weise entstehen kann.

Kyle Gray: Energie-Portale Aktivierungskarten: 44 Orakelkarten mit Anleitungsbuch, Irisiana Verlag, 2022

Maya-Astro Cards

Die Kultur der Maya ist bis heute eine der faszinierendsten und klügsten Kulturen, die hier auf der Erde gelebt haben. Ihr umfassendes Wissen über die kosmologischen und astrologischen Zusammenhänge sind beeindruckend. Auf ihre Vorhersagen hinsichtlich der kollektiven Entwicklung bezieht man sich immer noch, weil ihr spirituelles Wissen so tief und umfassend war. Die 44 astrologischen Orakelkarten mit Goldfolie und Goldschnitt sowie das dazugehörige Booklet mit 192 Seiten vermitteln einen tiefgehenden Eindruck in die faszinierende Welt der Maya. Die Karten machen es möglich, Zusammenhänge des Kosmos und sich selbst umfassender zu verstehen. Jede Karte kann auch hier als ein spiritueller Wegweiser verstanden werden, der dir sowohl durch den gegenwärtigen Tag hilft, aber dich auch darin unterstützt, eine Lebensphase und die damit einhergehenden Probleme und Herausforderungen besser zu verstehen. Die einzelnen Zeichnungen auf den Karten finde ich sehr schön und ausdrucksstark zugleich. Sie können dich ebenfalls darin unterstützen, in deine eigenen Kraft zu kommen und diese zu deiner eigenen Verwirklichung und zum Wohle aller zu nutzen.

Bianca Feddersen, Tanja Brock: Maya-Astro-Cards. Königsfurt Urania, 2023