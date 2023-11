Weihnachtsmeditationen von Paramahansa Yogananda

Zwei Meditationstexte aus dem Vermächtnis des weltberühmten Kriya-Yogi Paramahansa Yogananda, Autor der „Autobiographie eines Yogi“ und Gründer der überkonfessionellen religiösen Gemeinschaft „Self-Realization Fellowship“.

Meditation am Heiligen Abend

Richte den Blick aufwärts und wende dich nach innen. Schau den astralen Stern göttlicher Weisheit und lasse deine eigenen weisen Gedanken diesem teleskopischen Stern folgen, bis du Christus überall wahrnimmst.

In jenem Land der ewigen Weihnacht, des feierlichen, allgegenwärtigen Christusbewusstseins, wirst du Jesus, Krishna, die Heiligen aller Religionen und die großen Gurus finden, die dich freudig erwarten, um dich mit den göttlichen Blumen immerwährenden Glücks willkommen zu heißen.

Bereite dich auf das Kommen des Christuskindes vor, indem du deinen inneren Christbaum schmückst und darunter die Gaben der Friedfertigkeit und Vergebung, des Edelmuts und der Hilfsbereitschaft, der Güte, des Verständnisses und der Hingabe legst. Dann wickle sie in das Goldpapier des guten Willens und verschnüre sie mit dem Silberband der Aufrichtigkeit.

Möge der Herr am Weihnachtsmorgen deiner geistigen Erweckung die prächtigen Geschenke deines Herzens auswickeln, die mit den Tränen deiner Freude versiegelt und mit dem Band ewiger Treue verschnürt sind.

Er nimmt nur die heiligen Geschenke seelischer Tugenden an, und Seine Annahme ist Sein größtes Geschenk an dich, denn sie bedeutet, dass Er dir als Gegengabe nichts Geringeres gibt als Sich selbst. Und wenn Er Sich dir selbst schenkt, macht Er dein Herz auch weit genug, Ihn zu empfangen. Dann wird dein Herz von Christus erfüllt sein und seinen Pulsschlag in allen Dingen fühlen.

Freue dich an diesem Fest – der Geburt Christi –, freue dich in Geist und Seele und in jedem pulsierenden Atom.

In täglicher Meditation sollst du die Wiege deines Bewusstseins so vorbereiten, dass sie das Christuskind der Unendlichkeit aufnehmen kann. Dann wird jeder Tag zu einem wahren Christfest göttlicher Vereinigung.

Meditation am Weihnachtsmorgen

Während der Weihnachtszeit feiere die Geburt Christi in der Wiege deines Bewusstseins. Fühle tief im Herzen Seine Unermesslichkeit, welche die Natur und den weiten Raum erfüllt und sich in der allumfassenden Liebe offenbart.

Reiß die Schranken des Kastengeistes, der Rassendiskriminierung, der religiösen Vorurteile und der Disharmonie nieder, damit die Wiege deines Herzens weit genug wird, die Liebe Christi aufzunehmen, welche die ganze Schöpfung umfasst.

[…]