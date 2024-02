Das Agnihotra-Ritual

Eine heilsame Feuertechnik: Das Agnihotra und die Anwendung der bei diesem alten vedischen Ritual entstehenden Asche sind gleichsam eine Therapie.

Agnihotra ist eine Feuertechnik, die bereits in den alten Veden beschrieben wurde. Mit diesem alten Feuerritual ist nicht nur die Reinigung der Atmosphäre, des Wassers und der Erde möglich, sondern auch die Harmonisierung von Geist, Seele und Körper. Durch Agnihotra können viele Probleme unserer heutigen Zeit gelöst werden, da das Feuerritual sowohl auf der geistigen als auch auf der materiellen Ebene eine enorme Wirkung hat. Agnihotra wird bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang durchgeführt. Wichtig ist, dass diese Zeiten exakt eingehalten werden, damit das Ritual seine volle Wirkung entfalten kann. Die auf die Sekunde genau berechnete Zeit erhalten Sie über die Internetseite des Homa-Hofs in Heiligenberg, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Wissen um Agnihotra zu verbreiten.

Die heilsame Feuertechnik, die lange in Vergessenheit geraten war, wurde durch Shri Gajanan Maharaj wiederentdeckt, einen indischen Meister, dessen Lebensaufgabe u.a. darin bestand, das aussterbende Wissen der alten Veden wiederzubeleben. Er selbst reiste nie in den Westen, doch er gab seinem Schüler Shri Vasant Paranjpe den Auftrag, Agnihotra in der ganzen Welt zum Wohle der Menschheit und des Planeten bekannt zu machen. Im Jahr 1972 brach Shri Vasant in die USA auf, um dem Auftrag seines Meisters nachzukommen; zwei Jahre später reiste er nach Deutschland, wo er den Yogalehrer Horst Heigl und dessen Frau Birgitt kennenlernte, die beide seine Schüler wurden. Sie organisierten Vorträge für Shri Vasant, die immer regeren Zulauf fanden. Shri Vasant beauftragte schließlich seine beiden Schüler damit, Agnihotra den Menschen in Deutschland zugänglich zu machen. Dies war indirekt die Geburtsstunde des Homa-Hofs in Heiligenberg, wo die Agnihotra-Technik auch heute noch regelmäßig zelebriert und durch Vorträge und Seminartage inzwischen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt gemacht wird.

Nicht nur für die Landwirtschaft ist das Feuerritual ein Segen. Die hohe Energie, die durch Agnihotra erzeugt wird, kann für jeden Lebensbereich genutzt werden.

Wundersame Asche

Gegründet wurde der Homa-Hof 1988 auf Anraten von Shri Vasant, der immer wieder vor den Folgen der Umweltzerstörung warnte und betonte, dass die Erde und die Atmosphäre gereinigt werden müssten und dass diese Reinigung durch die spezielle Feuerzeremonie […]