Frauenheilkraft – Teil 4

Schwangerschaft – das schamanische Wissen um die Zeit, in der neues Leben entsteht. Zum Thema Schwangerschaft gibt es sehr viele gute Bücher. In diesem Beitrag möchte ich mich auf jenes Wissen beschränken, das hier in unserer Kultur noch nicht wirklich bekannt ist. Ein ungeborenes Kind nimmt jede Schwingung der Mutter und all derer, die in ihrer Nähe sind, auf. Es erlebt die Emotionen der Mutter, als wären es seine eigenen. All das, was die Mutter sieht und erlebt, ist Energie, die sich in die Seele des Kindes einwebt. Während der Vorbereitung, vor allem auch nach der Zeugung und in der Schwangerschaft, sollten – so sagten mir die indigenen Frauen – Eltern nicht mehr über Krankheiten, Kriege, Sorgen oder andere negative Themen sprechen. Es ist gut, sich der Schönheit dieser Welt und dem Leben zuzuwenden, Dankbarkeit und Freude in sich zu spüren. In der heutigen Zeit ist dies sehr schwer, weil wir tagaus, tagein stark von negativen Informationen überflutet werden. Aber man kann versuchen, für sich selbst den Alltag so positiv wie möglich zu gestalten. Dafür ist es zum Beispiel sinnvoll, keine Zeitung zu lesen, keine Nachrichten im Fernseher anzusehen und auch keine negative Literatur, wie Krimis, Horror etc., zu lesen. Es gibt Menschen, die einem guttun, und Menschen, bei denen wir spüren, wie die Energie von uns wegfließt. Dasselbe geschieht auch mit Plätzen. Da ist es ratsam, sich mit dem zu umgeben, was einen stärkt und nährt. Für völlig unmöglich erachte ich es, werdenden Müttern von schwierigen Schwangerschaften und Geburten – oft sogar detailreich ausgeschmückt – zu erzählen. Ich habe mich immer wieder gefragt, was Frauen dazu bringt, schwangeren Frauen solche Informationen zukommen zu lassen. Hierbei liegt es auch an dir, Gespräche, die dir nicht guttun, die sich beunruhigend anfühlen, die mit einer dunklen Wolke daherkommen, abzubrechen oder in eine andere Richtung zu lenken. Denn es beeinflusst ja nicht nur dich in all deinen Empfindungen, Gedanken und Energien, sondern auch die Seelenkraft deines Kindes. Die spirituelle Seele des Kindes taucht in den Schwangerschaftsmonaten immer mehr in den neuen irdischen Körper hinein, um sich dann in den letzten drei Monaten ganz mit der Erdenseele zu verbinden. Manche Frauen spüren die Anwesenheit und Abwesenheit der Seele in den ersten Monaten. Wie wunderbar ist es für das neue Erdenkind, wenn die werdende Mutter immer wieder nette begrüßende Worte an es richtet und alles ihr Mögliche tut, damit sich das Kind wohlfühlt. Viel Grundvertrauen darf in diesen Momenten wachsen. Ich […]