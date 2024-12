Express-Yoga, Folge 3: Balance Your Day!

Balance your day! Entscheide dich für Ausgeglichenheit – und erinnere dich immer wieder daran: mit diesen hilfreichen kleinen Yoga-Einheiten …

Sich ausgeglichen zu fühlen, ist eine Entscheidung! Nachdem ich einige Zeit meines Lebens damit verbracht hatte, zu warten, dass die Ausgeglichenheit bei mir an der Tür klingelt, während ich abwechselnd am Schreibtisch (Aktivität) oder auf dem Sofa (Pause) saß, habe ich die Zügel selbst in die Hand genommen.

In den zwei vorherigen Express-Yoga-Strecken ging es um das Herstellen von Aktivität (Energize!) und Entspannung (Recharge!). Jetzt geht es nicht um ein aktives Herstellen, sondern um eine Entscheidung und darum, sich an diese Entscheidung zu erinnern. Und dieses Erinnern ist eine Praxis, die Yoga sehr bildlich übernehmen kann – mit Übungen, die die Entscheidung für Ausgeglichenheit spürbar und erlebbar untermauern.

Da ich Dinge schnell vergesse, ist das mehrfache Erinnern für mich genau das Richtige. Wie man diese yogischen Erinnerungen in Form einer Yogapraxis geschickt über den Tag verteilen kann, das habe allerdings nicht ich mir ausgedacht, sondern Swami Niranjananda, der Leiter der Bihar School of Yoga. Er nennt das „Kapsel-Sadhana“. Dabei teilt man seine Yogaübungsreihe (Sadhana) in einzelne Häppchen auf, die man über den Tag hinweg portionsweise ausführt.

Auf diese Weise lässt die Yogapraxis die Ausgeglichenheit zwischendurch immer mal wieder anklopfen – aber ohne dass wir auf sie warten …

Tipp: Wer die Yogahäppchen lieber ein wenig ausdehnen möchte, der kann alle Übungen auch direkt hintereinander als in sich geschlossene Praxis üben.

Sadhana-Häppchen №1 Direkt nach dem Aufwachen:

Mudra oder Mantra

„Wenn ich aufwache und nicht weiß, was der Tag bringen wird, dann bin ich mit dieser für mich universellen Mudra auf alle Eventualitäten bestens vorbereitet, und der Tag kann kommen!“

BUDDHA-MUDRA

(Geste des Gebens und Nehmens)

Setz dich aufrecht auf dein Bett, deinen Teppich, deine Yogamatte … Leg die linke Hand in den Schoß, so dass die Handfläche nach oben zeigt. Dabei kann der Handrücken abgelegt sein oder schweben. Die rechte Hand lässt du mit aufgestelltem Unterarm ungefähr auf Herzhöhe, die Handfläche weist nach vorne. Die Finger sind entspannt.

Sadhana-Häppchen №2 Vor dem Frühstück:

Asanas

„Ich mag den Gedanken, dass jeder Tag ein Geschenk ist. Um keine dieser ‚Gaben’ zu verpassen, bereite ich mich darauf mit diesen Übungen vor.“

SAMPATTI-PRANAYAMA (Atmung der Fülle)

Du stehst entspannt, die Beine stehen hüftbreit. Leg die Hände auf den Bauch und atme tief in den Bauch ein, so dass sich dieser in die Hände wölbt. Dann atme hier so lange aus, bis der Bauch und die Hände sich nach hinten in Richtung Wirbelsäule zurückgezogen haben. Lass die Hände zu den äußeren Rippen des Brustkorbs hochwandern. Mit der Einatmung spür, wie die Rippenbögen die Hände nach außen bewegen und sich mit der Ausatmung wieder nach innen zusammenziehen.

HASTA-BANDHA-UTTANASANA (Heben der gestreckten Arme)

Kreuz die Handgelenke der gestreckten Arme vor dem Unterleib. Merk dir, welche Hand vorne ist.

Atme ein und heb die gestreckten Arme über vorne nach oben, bis die Oberarme neben den Ohren sind. Der Blick kann der Bewegung folgen.

Atme aus und öffne die Arme auf Schulterhöhe zu den Seiten, wobei die Handflächen nach oben zeigen. Der Blick ist nach vorne gerichtet. Atme erneut ein, kreuz die Handgelenke mit der gleichen Anordnung wie zuvor wieder über dem Kopf und lass ausatmend die gestreckten Arme über vorne nach unten sinken.

EKA-PADA-PRANAMASANA (Gebetshaltung auf einem Bein)

Verlagere das Gewicht auf das linke Bein und stell den rechten Fuß an das Sprunggelenk des linken Fußes, wobei das rechte Knie nach außen weist. Bring die Hände in der Gebetshaltung vor dem Herz zusammen.

Atme ein und führe die Arme nach oben, bis sich die Hände in der Gebetshaltung über dem Kopf befinden.

Atme aus und öffne die Arme v-förmig, wobei sich die Handflächen lösen.

Atme erneut ein und bring die Handflächen wieder zueinander.

Mit der Ausatmung lass die Hände über vorne sinken, lös die Gebetshaltung am tiefsten Punkt auf und stell den rechten Fuß wieder am Boden ab. Dann wiederhole den ganzen Flow zur anderen Seite.

Sadhana-Häppchen №3 Vor dem Mittagessen:

Pranayama (Atemübung)

„Vorsätze brauchen meiner Erfahrung nach immer wieder eine kleine Erinnerung zwischendurch. Die Wechselatmung ist für mich so ein Anker, der mich immer wieder daran erinnert, dass alles im Leben (mindestens) zwei Seiten hat.“

ANULOMA-VILOMA (mentale Wechselatmung)

Sitzend, liegend, stehend … Nimm eine Position ein, die gerade in deinen Tag passt. Bring deine Wahrnehmung auf die Nase. Atme durch beide Nasenlöcher ein und aus. Dann fokussiere dich auf das linke Nasenloch und atme gedanklich und physisch 5-mal durch das linke Nasenloch ein und aus. Dann wechsle auf die rechte Seite und atme rechts 5-mal ein und aus. Danach atmest du erneut durch beide Nasenlöcher 5-mal ein und aus.

Sadhana-Häppchen №4 Nach der Arbeit: Yoga-Nidra

(Tiefenentspannung)

„Balance besteht für mich neben der Annäherung von zwei gegensätzlichen Dingen auch in den Grautönen, die dazwischenliegen. Durch Yoga-Nidra werden diese Zwischenbereiche oft ganz bunt und beleben mich von Grund auf.“

YOGA-NIDRA – CHAKRA

Auch oder gerade, wenn ich ausgeglichen durch den Tag „gekommen“ bin, ist es schön, diese Ausgeglichenheit fortzuführen oder vielleicht sogar noch aus einer tieferen Schicht heraus zu intensivieren.

Tipp: Für eine passende Audio-Version für Yoga-Nidra – Chakra schreib eine Mail an km@nivata.de, dann erhältst du eine kostenfreie Aufnahme.

Sadhana-Häppchen №5 Vor dem Schlafen:

Konzentration

„Jetzt ist die Zeit der Ernte. Es gibt keine Probleme. Nur Tatsachen. Und darin liegt eine unglaubliche Entspannung. Es gibt kein Entweder-Oder, sondern für mich am Abend der Ausgeglichenheit nur noch ein Weder-Noch.“

VISUALISIERUNG

Komm in eine dir angenehme Sitzhaltung. Du kannst den Realitätsgrad bzw. den Visualisierungsgrad selbst bestimmen. Entweder du schaust bei geöffneten Augen auf den vor dir liegenden Horizont, oder du stellst dir hinter geschlossenen Augen einen Horizont vor. In beiden Fällen finde in der Ruhe und in der Konzentration die Linie oder den Bereich, der weder der Himmel noch die Erde oder das Wasser ist oder weder das Oben noch das Unten. Wenn du diesen Grad des Weder-Noch erhaschst, dann bist du mitten drin im Gefühl der Leere, die sich als innere Fülle eines Sowohl-als-Auch zeigen kann, das alles mit einschließt.