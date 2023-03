Eine Yin-Yoga-Sequenz zum Neumond

Der Yoga lernt uns, in den Fluss zu kommen, ins Vertrauen, ins Atmen, ins Sein. Wir stärken die Verbindung mit uns selbst – und mit all dem, was sich uns in dem Moment zeigt. Was kann es Schöneres geben als gemeinsam mit dem Yoga durch die einzelnen Jahreszeiten und Zyklen zu gehen? Unterstützend. Für noch mehr Tiefgang.

Auch wir sind zyklische Wesen

Der Mondzyklus ist ein so wundervoller Reminder, dass auch wir unterschiedliche Phasen im Leben durchlaufen, dass auch uns die Weisheit der Natur innewohnt, dass auch wir diese Rhythmen nutzen können, um wieder mehr im Einklang mit uns und dem, was uns umgibt, zu leben. Mondrituale eignen sich daher perfekt, um sich auf die unterschiedlichen Zyklen einzustimmen. Der Fokus liegt jedoch meist auf dem hell erleuchteten Vollmond, dabei wohnt der Dunkelheit des Neumonds ein ganz besonderer Zauber für dem Neuanfang inne.

Wofür steht der Neumond?

Der Neumond steht für den Beginn von etwas Neuem. Schließlich hat alles seinen Ursprung in der Dunkelheit. Und mit dem Neumond wird uns jeden Monat aufs Neue die Möglichkeit geschenkt, für einen Moment den Blick nach innen zu richten, um dann wieder neu anzufangen, neue Intentionen und Wünsche zu formulieren.

Der Mond steht, symbolisch gesehen, für das Yin. Das Weibliche, das Statische, das Beruhigende. Der Yin Yoga unterstützt uns in der Innenschau. Wir bewegen uns weniger, lassen uns auf die Stille ein, verbinden uns mit unserem Körper, lauschen, was er uns gerade leise zusäuselt. Bei diesem Prozess des Stillwerdens lassen wir los und öffnen einen Raum für die Dinge, die sich uns gerade zeigen möchten. Das, was uns in diesem neuen Mondzyklus begleiten möchte.

Welche Kristalle können dich am Neumond unterstützen? Bergkristall: Der Bergkristall steht für das Licht in dir. Er hilft dir, neue Vorsätze zu fassen und Intentionen zu formulieren. Er schenkt dir Erkenntnis, Wandel und Achtsamkeit und klärt den Geist.

Schwarzer Turmalin: Der schwarze Turmalin steht für die Dunkelheit in der Neumondnacht. Er schützt dich, schenkt dir tiefe Heilung und Erdung, indem er dir hilft, Verborgenes in uns selbst zu entdecken. Welche Düfte und Öle passen zum Neumond? Salbei: Salbei war in vielen Kulturen als reinigende Pflanze bekannt: bei den Römern, Kelten, den Ureinwohnern Nordamerikas. Die reinigenden Eigenschaften eignen sich perfekt für Neuanfänge.

Zedernholz: Zedernholz wirkt erdend und beruhigt die Nerven. Es ist daher das perfekte Gegenmittel bei Erschöpfung oder Konzentrationsschwäche.

Eine Yin-Yoga-Sequenz zum Neumond

Diese Yin-Yoga-Einheit unterstützt dich in deiner Neumond-Energie: Nähre dich auf allen Ebenen und formuliere neue Intentionen für den beginnenden Mondzyklus.

Anzeige





Die Yin-Yoga-Praxis ist dafür bekannt, dass es sich dabei um eine passive Praxis handelt, in der die einzelnen Haltungen drei bis fünf Minuten gehalten werden. Die Muskulatur darf sich entspannen, während wir mit den Faszien und dem tieferliegenden Gewebe arbeiten. Arbeite im Yin Yoga mit deinen „Edges“ – geh zunächst so weit, bis du einen ersten Stretch spürst. Mit der Zeit kannst du tiefer in die Posen hineinsinken. Quetsch dich nicht aktiv in die Haltung, sondern arbeite mit der Schwerkraft und übe dich in Sanftheit. Weniger ist hier oft mehr.

Vom Schwierigkeitsgrad richtet sich die Sequenz an alle Level. Neben einer Yogamatte brauchst du zwei Yogablöcke und bequeme Kleidung. Praktiziere diese Sequenz nach Möglichkeit am Abend, ungestört, bei Kerzenschein – leg dir dein Journal bereit.

Yin-Yoga-Flow zum Neumond