Faszien & Yoga

Christiane Wolff ist eine der ersten zertifizierten TriYoga-Lehrerinnen in Europa; Yogalehrerin BDY/EYU, lizenzierte Pilates-Instruktorin; Weiterbildung in imaginativer Bewegungspädagogik nach Eric Franklin und in Spiraldynamik®. Als beliebte Fachreferentin und Presenterin ist sie national wie international für verschiedene Institutionen tätig und bildet in dieser Funktion seit mehreren Jahren auch Yoga- und Pilates-TrainerInnen aus. In ihren Seminaren, Büchern und DVD-Produktionen schlägt sich stets und intensiv die Liebe zum fachlichen Detail nieder.