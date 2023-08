Durga: Stärke und Mut

Eine Asana-Sequenz, mit der du die Eigenschaften Durgas in dir entfachen kannst!

Durga – die Göttin, die Kraft, Schutz und Mut verkörpert – ist die Superheldin in unserem Wesen. Sie leitet den Wandel in unserem Leben ein und treibt unsere spirituelle Entwicklung an. Ihr Ruf entfesselt unser innerstes Verlangen, zu wachsen, für unsere Wahrheit einzustehen und die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Mit Durga-Shakti verbunden, besiegen wir die Dämonen der Selbstzweifel und der Angst. Wir erlauben uns, unser authentisches Selbst auszudrücken und zu leben. In Verbindung mit unserem eigenen Herzen setzen wir uns für unsere Werte ein, ohne die Bestätigung von außen zu brauchen. Diese Kraft, dieses Bewusstsein und Selbstbewusstsein laden wir mit der untenstehenden Sequenz in unser Leben ein.

Bekannt als Kriegergöttin, ist Durga die Shakti-Kraft, die Schutz und Wandel schenkt. Doch Durga ist viel mehr als nur eine Kriegsgöttin. Sie ist auch die Kraft hinter dem geistigen Erwachen und die innere spirituelle Kraft, die uns auf die Suche nach Wahrheit schickt. Laut der Durga-Saptashati, einem alten Sanskrit-Text über die Göttin, ist sie auch die Beschützerin der Welt und wird immer erscheinen, wenn wir in Not sind und sie brauchen. Wir müssen sie nur um Hilfe bitten.

Es gibt viele Geschichten über Durga. In meiner Lieblingsvariante ist sie aus den vereinten Kräften der männlichen Götter entstanden, um den bösen Dämon Mahisha zu bekämpfen.

Mahisha erlangte durch sein Tapas, d.h. durch seine Askese sowie seine eiserne Disziplin und Praxis, Siddhis, also Superkräfte, und konnte den Göttern eine Wunschgabe abringen. Die Götter hatten keine andere Wahl, als ihm den Wunsch zu erfüllen, der allmächtige, unbesiegbare Weltenherrscher zu werden. Allerdings gab es da ein kleines Schlupfloch – Mahisha konnte zwar von keinem männlichen Wesen besiegt werden, von einer weiblichen Kriegerin aber schon.

Mahisha machte die Welt zu einem dunklen, unschönen Ort. Die Sonne schien nicht mehr, der Mond zog sich zurück, die Pflanzen und Blumen blühten nicht mehr, und die Menschen wurden unglücklich und hoffnungslos. Als die Götter versuchten, Mahisha zu töten und die Welt zu befreien, scheiterten sie allesamt, einer nach dem anderen. Rasend vor Wut, weil sie gegen den Dämon machtlos waren, warfen die Götter ihren ganzen Ärger und ihre Frustration als glühende Kraft und als Licht von sich. Aus dieser Energie entstand eine wunderschöne, majestätische und strahlende Frau. Sie erhielt von den Göttern deren Waffen: von Shiva den Dreizack, von Vishnu den Diskus, von Vayu Pfeil und Bogen. Außerdem […]