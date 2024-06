Freiheit und Beweglichkeit im Tuch – Eindrücke vom „schwebenden Yoga“, bei dem die Tiefenmuskulatur aktiviert wird und altvertraute Yogahaltungen auf eine neue Weise erlebt werden können.

Wer fliegen will, muss den Mut haben, den Boden zu verlassen.

Walter Ludin

Indieser Fotostrecke für Aerial-Yoga-Anfänger entdeckst du die faszinierende Welt des Yoga im Tuch. Aerial Yoga wird in einem ca. fünf Quadratmeter großen, von der Decke hängenden Tuch praktiziert. Im Spiel zwischen Balance und Schwerkraft werden sowohl klassische Yogahaltungen als auch akrobatische Figuren geübt.

Ein effektives Ganzkörpertraining

Dabei wird besonders die Tiefenmuskulatur angesteuert, um die Balance zu halten. Bei regelmäßigem Üben wirst du merken, wie schnell du Kraft aufbauen kannst und bald in Positionen gleitest, die anfangs unerreichbar schienen. Die Schwerelosigkeit im Tuch wird deine herkömmliche Yogapraxis buchstäblich auf den Kopf stellen und dir ein ganz neues Körpergefühl eröffnen.

Auch gesundheitlich bietet Aerial Yoga viele Vorteile

Durch das Aushängen in den Umkehrhaltungen (mit dem Kopf nach unten) bekommen die Wirbelkörper und Bandscheiben Raum, eine befreiende Entlastung im Rücken und im Beckenbereich wird deutlich spürbar. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass durch den Druck des Tuches die Faszien und die Lymphe effektiv bearbeitet werden. So können sich Verspannungen lösen und die Gelenke entlastet werden.

Aerial Yoga versus klassischer Yoga

Die meisten Yogahaltungen werden in Varianten auch im Tuch praktiziert! So kannst du Yogahaltungen wie den herabschauenden Hund oder den Krieger mit dem Tuch kombinieren und dabei ganz wunderbar die Wirbelsäule entlasten und gleichzeitig deine Muskulatur stärken. Auch Rückbeugen oder Umkehrhaltungen werden schwebend im Tuch geübt, was ein Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit auslösen kann.

Beim Aerial Yoga wirst du die Unterschiede zur herkömmlichen Praxis schnell merken: Durch das wackelige Tuch werden besonders in kraftvollen Asanas alle Muskeln deines Körpers aktiviert, damit du dich gut im Tuch halten kannst. Bei Dehnübungen kannst du durch die Verschiebung der Schwerkraft tiefer in die Positionen gleiten. So kann Aerial Yoga deine gewohnte Praxis spielerisch intensivieren.

Der Stundenaufbau einer Aerial-Stunde ähnelt einer klassischen Yogastunde. Es gibt ein meditatives Ankommen, Mobilisierungs- und Kräftigungsübungen, einen dynamischen Teil sowie den Ausklang und eine Endentspannung, in der du, getragen vom Tuch, sanft zur Ruhe kommen kannst.

Bevor du mit Aerial Yoga startest, beginne mit einer Anfängerklasse. Hier wirst du zunächst noch […]