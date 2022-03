Strong Back, Soft Front – Wild Heart

Entdecke die symbolische Bedeutung unserer Körperseiten – und eine Praxis, die dir dabei hilft, wahren Halt in dir selbst zu finden. Viele von uns vergessen, dass wir eine Rückseite haben, und spüren den Rücken erst, wenn er schmerzt – von zu vielem Sitzen, z.B. am Computer, wenn wir uns abends nach getaner Arbeit und mit unserer nicht enden wollenden To-do Liste müde aufs Sofa oder ins Bett fallen lassen. Statt mit einer starken Rückseite haben wir uns mit einer steifen und schwachen Wirbelsäule gepanzert. Defensiv und fragil versuchen wir, fehlendes Vertrauen und fehlenden Selbstwert zu verbergen, immer auf der Suche nach dem schnellen Glück im Außen, um kurz zufrieden zu sein. In einer Welt, in der die Angst vor dem Versagen oft die Basis ist, erscheint uns Verletzbarkeit bedrohlich. Um den Druck von außen abzufedern, nutzen wir die Rückseite des Körpers als Panzer und verteidigen uns, indem wir als Schutz unser Herz ver- oder sogar einschließen. So zieht uns die vordere Seite im Leben rastlos, unbewusst und konstant nach vorne, ständig auf der Suche nach Heimat. Im „Nach-Vorne“ hoffen wir auf Anerkennung und Akzeptanz. Wo finden wir Heimat? Wie können wir stark und mutig sein, und gleichzeitig offen und frei im Herzen? Wo finden wir Halt, so dass wir unsere Schutzmechanismen und Waffen ablegen können? Frag dich: Worin wurzle ich? Was ist mein tiefstes Bedürfnis? Hinterfrag Glaubenssätze und Werte; untersuch, ob sie wirklich deine sind, oder von Familie, Erziehung, Kultur etc. übernommen. Frag dich: Handle ich aus meiner Fülle und Liebe, oder aus Mangel, aus Angst oder vom Ego gesteuert? Wenn wir unsere Kraft und unser Handeln unbewusst aus den eigenen Mängeln schöpfen (aus der Annahme, nicht gut genug, nicht schön, nicht klug zu sein), verblassen Power und Widerstandskraft schnell, das Leben wird anstrengend und ungerecht, wir fallen leichter in eine Opferrolle. Wenn wir für unsere sabotierenden Gedanken selbst Verantwortung übernehmen und mit dem im Körper gefangenen emotionalen Zustand arbeiten, werden wir zu unserem eigenen Meister, auch im bewussten Handeln. Yoga wirkt wie ein Unterstützungssystem und hilft uns, zu differenzieren. Wir begegnen uns mit Akzeptanz und Mut in der Selbstkonfrontation. Wir lassen physische, mentale und emotionale Blockaden und Hindernisse los und arbeiten uns nach innen durch gespeicherte alte Limitierungen hindurch, um zu erkennen, was uns davon zurückhält, zu sein, was wir wirklich sind. Der Weg hinaus in die Freiheit führt nach innen. Dahin, sich ganz zu spüren – alle Sonnen- und Schattenseiten. […]