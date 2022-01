Einmal im Monat steht bei uns Frauen die Zeit des Loslassens an: Die Periode sucht uns heim und beschert uns mehr oder weniger schmerzhafte wie auch emotionale Tage. Dabei ist die Zeit der Blutung ist eine ganz besondere Zeit, in der es vor allem um Reinigung, Entgiftung und Annahme geht, in der Platz für Neues geschaffen werden darf. Eine gute Portion Self-Care darf an solch schwierigen Tagen nicht fehlen. Hier findest du schöne Anregungen für deine Phase der Reinigung und des Loslassens.

Self-Care an schwierigen Tagen – für jede Frau eine andere Erfahrung:

Für manche beginnt der Prozess schon vorher mit dem PMS, andere Frauen nehmen ihren Zyklus weniger stark wahr, da sie von den Schmerzen ausgenommen sind. Gerade auch für Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch stellt die Blutung eine sehr belastende Zeit dar – es wird die eigene Fruchtbarkeit in Frage gestellt. In diesem belastenden, inneren Prozess nehmen die Selbstzweifel zu. Die Blutung wird als ein rotes Tuch und nicht als eine neue weitere Chance gesehen.

Tipp:

Gebärmutterkrämpfe lassen sich durch einen ausgewogenen Magnesiumhaushalt lindern!

Kenne deinen Zyklus: Wofür steht die Menstruation?

Zyklisch gesehen geht in während der Blutung vor allem um eines: Löse dich von jeglichem Ballast. Mach dich auch auf der mentalen Ebene frei von Stress. Schenk dir Zeit und achtsame Momente. Reflektiere. Komm zur Ruhe. Verabschiede dich von energiezehrenden Lebensumständen. Umso wichtiger ist es, dass du dich und deine Weiblichkeit in dieser Zyklusphase nährst und dich gut umsorgst. Zeit für eine satte Portion Self-Care.

Was brauche ich während der Periode?

In dieser Phase des liebevollen Loslassens darfst du deinen Körper mit achtsamen Yogaübungen, einem positiven Mindest und einer bewussten Ernährung unterstützen. Denk dran, dass Stress und Belastung den Reinigungsprozess blockieren können. Jetzt ist die Zeit für Self-Care, Ruhe und Entspannung, ausreichend Flüssigkeit und leichte Bewegung.

So kannst du deine Nährstoffdepots auffüllen: Intensiv-bittere sowie sanft erfrischend Speise unterstützen den Reinigungsprozess deines Körpers. Nimm Rote Bete, Gurken, Grünkohl, Radieschen, Zitrusfrüchte, dunkle Beeren, Artischocken, Brunnenkresse, Brennnessel und Bitterkälter zu dir. Verzichte auf tierische Lebensmittel, zu viel Zucker, Koffein, Alkohol und Tabak. Stärke dein Immunsystem mit Vitamin C. Es schützt nicht nur die Zellen, sondern macht auch eine bessere Eisenaufnahme möglich.

Self-Care: Mach die Zeit der Menstruation zu DEINER Zeit!

Passend dazu findest du hier schöne Inspirationen, um die Zeit des Loslassens und Reinigens in besonderer Weise auf dich wirken zu lassen, um dich auf allen Ebenen zu unterstützen und dich in die Balance zu bringen, damit du für die nächste Zyklusrunde in Bestform bist, um wieder kraftvoll Neues zu erschaffen. Stärke dich und deine Fruchtbarkeit. Verbringe Zeit in der Natur. Mach dir schöne, ausgelassene Momente mit Freunden.

Was hilft bei der Achterbahn der Gefühle? Kamille, Lavendel, Passionsblume und Zitronenmelisse können dein Gemüt wieder in Balance bringen. Wenn die Emotionen schwanken, dann helfen sie dir wieder zur Ruhe zu kommen. Vor allem Kamille und Frauenmantel sind dafür bekannt, dass sie sanft trösten. Rohkakao hebt die Stimmung. Früchte wie Ananas, Bananen und Datteln setzen im Organismus Glücksbotenstoffe frei.

Lass dich auf den Prozess des Loslassens ein:

Wir haben hier ein paar wertvolle Tipps, wie du dich mit Tinkturen, Drinks, ätherischen Ölen und Yoga in dem Prozess des Loslassens unterstützen kannst. Dieser wunderbare Content stammt aus dem Buch When Two Become One – wo du viele leckere wie auch wohltuende Inspirationen für die unterschiedlichen Phasen deines Zyklus findest:



Self-Care: Inspirationen für „the time of the month“

Seelentrösterin: Lavendel-Kamillen-Milch

Dieses wärmende Getränk steht dir in der Zeit der Blutung wie eine tröstende Freundin zur Seite. Die Kräuter Lavendel und Kamille beruhigen das gesamte Körpersystem und helfen dir somit bei innerer Unruhe, Anspannung, Traurigkeit oder Stress. Kardamom wirkt krampflösend und ist daher auch perfekt für die Zeit der Blutung.

Zutaten – für 2 Tassen (je ca. 150 ml):

300 ml Hafer- oder Cashewmilch

½ TL getrocknete Kamillenblüten

1 TL getrocknete Lavendelblüten

etwas Süße nach Belieben (Honig, Ahornsirup, Dattelsüße)

1 Prise Vanilleextrakt

1 Prise gemahlener Kardamom

Zubereitung:

Pflanzendrink langsam in einem Topf erhitzen, nicht aufkochen lassen. Kamillen- und Lavendelblüten entweder in einem Teefilter oder lose dazugeben, 5-10 Minuten ziehen lassen. Teefilter entfernen oder Milch durch ein Sieb in eine Tasse abseihen, nach Belieben süßen und mit Vanille und Kardamom verfeinern.

Detox: Entgifte deinen Körper

Entgiftende Teemischung für Leber und Nieren

Die Leber ist ein wichtiges Organ für den weiblichen Zyklus: Sie filtert Giftstoffe heraus und ist wichtig für unser Hormonsystem. Unterstütze deinen Körper mit dieser entgiftenden Teemischung. Sie unterstützt deine Leber in ihrer Funktion und spült außerdem deine Nieren gut durch.

Anwendung:

Für eine Tasse (200 ml) 1-2 TL Teemischung in ein Tee-Ei oder einen Teebeutel geben, mit kochendem Wasser aufgießen und 8 Minuten zugedeckt ziehen lassen.

Für 160 g Teemischung:

30 g getrocknete Gundelrebe

je 20 g getrocknete Goldrute und Brennnesselblätter

je 15 g getrocknete Mariendistel, Engelwurz, Löwenzahnblätter, Korianderkraut, Birkenblätter, Wacholderbeeren

Die Zutaten mischen und luftdicht in einer dunklen Dose aufbewahren.

Trink 2-3 Tassen täglich für 2 Wochen, pausiere und beginn dann wieder bei erneuter Blutung mit der Teemischung.

Leberfreund-Smoothie

Bist du ein Smoothie-Liebhaber? Dann probiere den Leberfreund-Smoothie mit Rote Bete, Blutorange und Meerrettich. Dieser Detox-Smoothie versorgt dich nicht nur mit Energie, er hilft dir auch beim Entgiften.

Das brauchst du für 1 Portion:

100 g Rote Bete

50 g schwarze Johannisbeeren

50 g Heidelbeeren

1-2 Blutorangen

1 TL Leinöl

1 TL geriebener Meerettich (frisch oder aus dem Glas)

Zubereitung:

Rote Bete waschen, schälen und grob würfeln (am besten Küchenhandschuhe tragen). Beeren waschen und ggf. von den Rispen streifen. Orangen schälen oder halbieren und Saft auspressen. Alle Zutaten in einem Mixer fein pürieren.

Wacholderbeeren-„Gin“ mit Zimt, Ingwer und Orangenzeste (alkoholfrei)

Die Phase des Loslassens ist auch bekannt als der Moment des Feierns. Wir verabschieden uns von dem, was gehen darf, und feiern das, was war. Und genau dabei unterstützt dich dieser Drink! Außerdem wirkt Wacholder krampflösend und harntreibend, der Zimt wärmt dich von innen und das Vitamin C der Orange verpasst dir einen Gute-Laune-Kick.

Zutaten – für ca. 125 ml (10-12 Portionen):

Für den Gin-Sirup:

4 Wacholderbeeren

125 ml Wasser

Saft von ½ Orange

Saft von ½ Zitrone

70g Rohrohrzucker

½ TL geriebener frischer Ingwer

Nach Bedarf:

Eiswürfel

Tonic Water

Zimtstangen

Orangenzeste

frischer Ingwer in Scheiben

Zubereitung:

Für den Sirup Wacholderbeeren waschen und zerquetschen. Zusammen mit den übrigen Zutaten in einem Topf aufkochen und circa 5 Minuten leicht köcheln lassen. Den Sirup am besten über Nacht zugedeckt ziehen lassen. Am nächsten Tag Wacholderbeeren entfernen und den Sirup in eine verschließbare sterilisierte Flasche (125 ml) abfüllen. Bei Gebrauch pro Glas (250 ml) ca. 1 EL Sirup mit Eiswürfel und Tonic Water auffüllen, mit Orangenzeste, 1 Scheibe Ingwer und 1 Zimtstange servieren.

Ätherische Ölmischungen für deine Self-Care

Mit diesen Ölmischungen kannst du dich verwöhnen. Füll die Mischungen in einer Braunflasche mit Pipette ab, damit du deine Mischungen besser und sparsamer dosieren kannst. Massiere täglich mit deiner Ölmischung deinen Schoß, Unterbauch oder Brust. Das ist ein Moment, der nur dir gehört. Gehe achtsam und liebevoll mit dir um und erlaube den Ölen, ihre Wirkungen so richtig zu entfalten.

Ovary Bliss

Diese Mischung regt die Produktion der Eierstöcke an. Massiere deinen Unterbauch mit dem Ovary-Bliss-Öl, um die Eierstöcke zu wärmen, zu durchbluten und somit ihre Tätigkeit anzuregen.

100 ml Sesam- oder Mandelöl

je 4 Tropfen ätherisches Rosmarinöl, Geranienöl, Basilikumöl

je 2 Tropfenätherisches Ingweröl, Pfefferminzöl

Busenwonne

Diese Mischung hilft dir bei spannenden Brüsten, es beruhigt das Brustgewebe und hinterlässt ein wohlig warmes Gefühl.

100 ml Sesam- oder Mandelöl

je 3 Tropfen ätherisches Patchouliöl, Weihrauchöl, Lavendelöl

je 2 Tropfen ätherisches Nelkenöl, Teebaumöl

Yoga in der Phase des Loslassens

Deine Yogapraxis darf dich in der Zeit der Menstruation unterstützen und dir dabei helfen, deinen Körper und Geist von innen zu reinigen. Die folgenden Haltungen helfen dir, deine Gebärmutter noch mehr zu durchbluten: