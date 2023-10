Interview zum Thema Yoga für Frauen: Eva Schwarz

Frauen sind in den meisten Yogakursen deutlich in der Überzahl. YOGA AKTUELL sprach mit Yogalehrerinnen über das Besondere an der Yogapraxis von und mit Frauen. Die Interviews mit den insgesamt sechs Yogalehrerinnen finden Sie über das Heft verteilt.

Eva Schwarz ist Gymnastiklehrerin und Cantienica-Beckenboden-Trainerin, Yogalehrerin seit 1995 und hat seit 2003 ein eigenes Studio in München-Schwabing, das „Studio für Yoga und Bewegung“.

Internet: www.yogastudio-evaschwarz.de

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Warum sollten Frauen Yoga praktizieren?

Eva Schwarz: Neben all den positiven Wirkungen, die er auf den Körper hat, unterstützt Yoga die Entwicklung einer Frau auf vielen anderen Ebenen in einem positiven Sinne. Durch Yoga entwickeln wir mehr Empathie und mehr Bewusstsein. Dadurch macht das Leben auch viel mehr Spaß! Durch Yoga nehmen wir aktiv am Leben teil und lernen, den Moment mehr zu genießen und öfters mal innezuhalten, dankbarer zu sein und uns bewusster zu sein, dass wir mit allem und allen verbunden sind.

Praktizieren Frauen anders als Männer?

Ich glaube, die erste Intention ist bei beiden Geschlechtern die gleiche: etwas für den Körper zu tun oder zu lernen, wie man sich entspannt. Im Laufe der Zeit, denke ich, geht die Entwicklung auseinander – allerdings nur tendenziell gesehen. Frauen nehmen schneller wahr, wie sehr Yoga die persönliche Entwicklung beeinflusst. Sie nehmen den Yoga mit in den Alltag, z.B.: „Ich reagiere gelassener …“ oder „Ich muss nicht mehr alles bewerten …“ oder „Mir fällt schneller auf, wenn ich mich verspanne …“

Was ist spezifisch an Frauen und Yoga und an Frauen und Spiritualität?

Meine an mir selbst beobachtete und ebenso an meinen Yoginis wahrgenommene Einstellung ist: Über das Wahrnehmen des eigenen Seins, das Erleben des Körpers und des Atems und die Wirkung auf die Seele und den Geist wirst du automatisch zu mehr Spiritualität geführt. Es macht dich ehrfürchtig, dich und alles um dich herum als ein Wunder wahrzunehmen.

Was erwarten Frauen, wenn sie in deine Yogaklassen kommen?

Die Erwartungen der Frauen sind in erster Linie, etwas für sich zu tun. Es ist der Körper oder das Bedürfnis, ruhiger zu werden, dem Stress des Alltags zu entkommen, zumindest für eine Weile.