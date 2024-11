Neues Licht aufs Yoga-Sutra

Laura von Ostrowski promovierte über das Yogasutra. Im Gespräch mit Stephanie Schönberger ordnet sie den berühmten Text in grundlegende Kontexte ein, die oft außer Acht gelassen werden, und kommt auch auf die zentrale Rolle des Yogasutra-Bhashya, also des erläuternden Kommentars, zu sprechen.

Das Yogasutra von Patanjali gilt neben der Bhagavadgita als Grundlagentext des modernen, westlich geprägten Yoga schlechthin. Es definiert, was Yoga ist, und enthält die berühmten acht Glieder, die den Yogaweg erklären. Es gibt davon heute unzählige Interpretationen und Übersetzungen in fast allen Sprachen. Doch was wissen wir eigentlich über die Geschichte dieses Textes, und hat Patanjali wirklich gemeint, was wir heute in seine Aphorismen hineininterpretieren?

In dieser Serie gehen wir dem Yogasutra auf den Grund, schauen uns die einzelnen Kapitel des Textes durch die Augen seines ersten Kommentars, seines so genannten Bashya, an und überprüfen, ob und wie diese Aussagen für unsere heutige Zeit von Bedeutung sein können.

Im ersten Teil der Serie tauchen wir mit der Indologin und Yogasutra-Expertin Dr. Laura von Ostrowski in die spannende Geschichte des bekannten Quelltextes ein.

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Patanjalis Yogasutra ist einer der Texte, die in fast keiner Yoga-Ausbildung fehlen. Wie kam es, dass das Yogasutra in der modernen Yogawelt diesen kanonischen Status hat?

Dr. Laura von Ostrowski: Das ist eine wichtige Frage, weil es nicht selbstverständlich ist, dass der Text so eine Bedeutung hat. Der Name, der in diesem Zusammenhang immer fällt, ist Swami Vivekananda, auch wenn es eigentlich ein bisschen weiter zurückgeht. Aber er fasst in seiner Person und in seinem Handeln zusammen, wie das Yogasutra so einen Stellenwert bekommen konnte. Vivekananda hat 1893 als hinduistischer Mönch vor dem Parlament der Weltreligionen in Chicago gesprochen. Er wollte den Hinduismus an die Seite anderer Weltreligionen stellen. Dafür brauchte es einen hinduistischen Text, der denen der anderen Weltreligionen an die Seite gestellt werden konnte, denn der Westen hat eine sehr textzentrierte Religiosität. Im Hinduismus, auch im Buddhismus, ist das anders. Beide sind sehr praxis- und ritualorientiert. Das Yogasutra fasst, genau wie die Bha­gavadgita, Themen der indischen Geistes- und Religionsauffassung in aller Kürze zusammen, und so konnte man diesen Text sehr gut global bekannt machen. Davor war er nur in Indien und auch dort nur in bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen bekannt.