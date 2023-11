Yoga im Frauentreff

„Yoga macht die Welt ein kleines bisschen besser“, sagt Isabelle Schäfer. Die Vinyasa-Yoga-Lehrerin und ausgebildete Senioren-Yoga-Lehrerin bringt Yoga dorthin, wo er in gewisser Weise ganz besonders gebraucht wird: in eine soziale Einrichtung für Frauen.

Auch wenn ehrenamtliche Yoga-Angebote in der Regel on- statt off-the-mat stattfinden, sind sie exakt eine Ausprägung dessen, wozu wir in dieser Rubrik ermutigen möchten: Als solidarisches Engagement wirken sie hilfreich und können heilsame Impulse bringen – so auch die Yoga-Einheiten im Frauentreff, von denen die Stuttgarterin Isabelle Schäfer im folgenden Kurzinterview erzählt.

Yoga auf der Matte, zum Beispiel im Liegen oder gar mit geschlossenen Augen, ist für einige der Frauen nicht vorstellbar. Noch nicht zumindest.

Interview

YOGA AKTUELL: Du unterrichtest Yoga auf ehrenamtlicher Basis in einem sozialen Frauentreff. Bitte erzähl uns kurz von deinem Projekt bzw. von diesem ganz besonderen Kontext.

Isabelle Schäfer: Die Yogaeinheit findet vierzehntägig in einem Tagestreff ausschließlich für Frauen statt. Deren Gründe, dort hinzukommen, sind so vielseitig wie sie selbst. Alter, Herkunft, Beweggründe werden nicht erfragt – jede Frau ist willkommen. In dieser sozialen Einrichtung, die zum Caritas-Verband gehört, können die Frauen eine warme Mahlzeit einnehmen, sich duschen, tagsüber schlafen, frische Kleidung erhalten, Kontakte knüpfen und ehrenamtliche Kursangebote wahrnehmen – wie die Yogaeinheit, dich ich für die Frauen anbiete.

Was hat dich dazu bewegt, Yoga für Frauen anzubieten, die beispielsweise vor häuslicher Gewalt fliehen mussten? Warum kann Yoga gerade in einer Einrichtung wie einem Frauentreff so wertvoll sein?

Wir haben den Kurs mitten während der Pandemie ins Leben gerufen, denn es war mir ein großes Anliegen, tätig zu werden und in diesem Zusammenhang die unglaubliche Kraft des Yoga weiterzugeben. Insbesondere an Frauen. Ich hatte damals viele Einrichtungen angeschrieben und meine Yogastunde dort angeboten, gelandet bin ich dann beim oben erwähnten Frauentreff. Aus eigener Erfahrung und als Frau ist es mein Wunsch, diese Frauen zu unterstützen und besonders auf sie einzugehen. Yoga kann uns mit uns selbst und dem eigenen Körper so sehr versöhnen.

Du hast dort Teilnehmerinnen, die Schlimmes erlebt haben. Sicherlich sind viele auch traumatisiert. Welche Besonderheiten gilt es in dieser Hinsicht im Yogaunterricht zu beachten?

Die Yogastunde findet ausschließlich auf dem Stuhl oder im Stehen statt. Yoga […]