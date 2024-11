Die Legende vom Verstand und vom Bewusstsein

Über den Verstand als Geburtshelfer für das in uns schlummernde Wissen, und über das Bewusstsein als endloses Meer, das letztlich ein Spiel im Träumen ist.

Wir verwenden so viele Begriffe und wissen nicht um ihre Bedeutung: Worte und Namen, die schon ein leichter Wind mit sich fortträgt. Wir philosophieren, aber dringen nicht in den Kern vor. Der Kern hat keinen Namen, die Tiefe raubt uns alle Worte. Und wenn sie will, hinterlässt sie uns nackt im Wissen.

Den Verstand verstehen

Ein gründliches Erkunden, wie unser eigener Verstand funktioniert, ist eine der relevanten Basisforschungen für ein Leben, das der Menschlichkeit, dem Frieden und der Weisheit gewidmet sein will. Denn was die größten Missverständnisse hervorruft – unser Denken –, ist in Wahrheit ein großartiges Wunder: Unser Verstand projiziert präzise und unablässig unsere Innenwelt nach außen, damit wir sie wahrnehmen und erkennen können.

Doch wir glauben, alles, was wir sehen und hören, hätte nichts mit uns zu tun, sei tatsächlich eine von uns völlig losgelöste Außenwelt, in die wir rein zufällig hineingeraten seien, die uns manchmal freundlich, manchmal feindlich gesonnen ist, deren Gesetze meist schwer für uns zu durchschauen sind, und deren dunkler Schicksalshaftigkeit wir letztlich gänzlich ausgeliefert bleiben.

Alles, was wir in einem scheinbaren Außen zu sehen glauben, sind wir selbst. Alle Begegnungen sind Begegnungen mit uns. Alles, was uns jemand zuruft oder leise ins Ohr flüstert, teilen wir uns selbst als bereits von uns Gewusstes mit. Wüssten wir es nicht, bevor wir es wissen, könnten wir das ganze Schauspiel nicht schreiben und vor uns selbst aufführen. Alles Wissen ist bereits da, es schlummert nur zumeist tief verborgen in unserem Unterbewusstsein. Deshalb schwingt sich unser nie rastender Verstand als ein überaus freundlicher Helfer auf den Regiestuhl.

Dazu gibt es folgende kleine Sufi-Geschichte: