Agarthi – Das unteridische Königreich

Das Reich der Mitternachtssonne: das Mysterium von Agarthi und die okkulte Energieform namens „Vrilkraft“.

Aus den Ländern im Herzen Asiens – Indien, Tibet und der Mongolei – stammt die seltsame Sage von einem verborgenen Königreich namens Agarthi, das sich im Inneren der Erde befinden und von einer unbekannten Rasse übermenschlicher Wesen bewohnt sein soll. Nach einer Sage aus dem Orient, die René Guénon in Der König der Welt (1954) auf seine eigene Weise ausgestaltete, siedelten sich einst führende Persönlichkeiten einer untergegangenen Kultur in einem riesigen Höhlensystem unter dem Rumpfsockel des Himalaya an. Es wird vermutet, dass es Überlebende der versunkenen Kontinente Mu und Atlantis waren, die sich nach der großen Katastrophe, die über sie hereinbrach, ins Innere der Erde zurückzogen. Das Königreich Agarthi soll sich im Mittelpunkt eines ausgedehnten, ja weltumfassenden Netzwerkes unterirdischer Stollen und Kanäle befinden, das alle Teile der Welt miteinander verbindet.

Wenn wir heute den Agarthi-Mythos betrachten, dann muss die Frage offen bleiben, ob es sich hierbei wirklich um einen „realen“ Ort handelt. Man könnte das „Unterirdische Königreich“ ebenso gut als einen „symbolischen“ Ort deuten, weniger im Inneren der Erde als vielmehr auf der Astralebene gelegen, ein Ort der Einweihung vielleicht, aber wie Shambhala kein geographisch lokalisierbares Land auf dieser physischen Erde.

Das Mysterium von Agarthi umfasst auch die Kenntnis unbekannter übernatürlicher Kräfte. Selbst im Besitz des Wissens einer hochstehenden untergegangenen Kultur, verfügten die Bewohner der unterirdischen Welt Agarthi angeblich über eine besondere okkulte Energieform, die in dem Roman The Coming Race des britischen Schriftstellers Edward Bulwer-Lytton (1803–1873) als Vrilkraft beschrieben wird. Diese Kraft gleicht dem alchemistischen „Stein der Weisen“, der Blei in Gold zu verwandeln vermochte; denn Vril wirkt sowohl zerstörend als auch aufbauend; es transformiert die Materie, löst sie auf und bildet sie neu, wird aber auch als Lichtquelle, Wärmespender, Heilkraft und Antriebskraft für Fortbewegungsmittel verwendet. Von Beobachtern wird Vril als ein irisierendes grünes Licht beschrieben. Seltsame Flugobjekte, die in den letzten Jahrzehnten im Umkreis der Erde immer häufiger gesichtet wurden, so genannte UFOs, könnten in Wahrheit vrilgetriebene Fluggeräte sein, die aus dem Inneren der Erde kommen – Botschafter des Königreichs Agarthi.

Das höchste Wissen lebt unter der Erde weiter

Zu den wichtigsten Kronzeugen des Agarthi-Mythos gehört der […]