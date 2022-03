Das Geheimnis des Feuers

Die Reise der Seele durch die Naturreiche. Der Rigveda – der älteste der Vedas und vielleicht der Schlüssel zu unserem alten spirituellen Erbe als menschliche Spezies – beginnt bezeichnenderweise mit dem Bild das Feueropfers als einem universellen Gleichnis, als dem jedem Dasein zugrundeliegenden Prozeß. Das geistige Feueropfer drückt aus, daß all unsere Gedanken und Handlungen Opfergaben für unsere Seele sind, die ihr helfen sollen, während ihrer Reise durch die Welt der Natur, zurück zum göttlichen Schöpfer oder Brahman, zu wachsen und sich zu entfalten. Dieses Feuer wurde Agni genannt, was innerer Führer (agra-ni) bedeutet. Agni ist das göttliche Kind, der Same oder Embryo (kumara, putra, sunu, sishu, garbha, napat), das geistige Bewußtsein, das in die Schöpfung eintritt und diese von innen her aufbaut. Agni enthält die Essenz, den Wesensquell und die Matrix dessen, wer wir sind und was wir alles zu werden vermögen. Alle Kräfte der Natur sind Mütter dieses göttlichen Kindes, das von nichts beschränkt oder überwältigt werden kann. Agni ist das Geheimnis unserer Geburt und unseres Todes und die Eingangstüre zum Unendlichen und Ewigen. Wir wollen einmal die Reise dieser göttlichen Flamme bzw. Agnis kurz betrachten, denn es ist die Reise unserer eigenen Seelen. Natürlich könnte man Bände über den Reiseverlauf schreiben; aber immerhin ist es möglich, in diesem kurzen Artikel zumindest einige von Agnis Lichtstrahlen und Schattenwürfen auf den verschiedenen Ebenen unserer Welt anzusprechen. Agni, symbolisch das göttliche Kind des Feuers, repräsentiert die Seele auf Erden, die sich durch die Naturwelt hindurch entwickelt. Sie gleicht einer Flamme, die beim Gang durch die Reiche der Natur diese sowohl erschafft wie auch an ihnen teilhat. Das Feuer entwickelt ja deren jeweilige Substanzen und Strukturen und wird zu den sie bewohnenden Wesen oder Lebensformen. Dieses Agni ist jedoch nicht nur Feuer, sondern auch Farbe, Hitze und Licht, zeigt also die äußeren Attribute des Feuers, und ist Leben, Wahrnehmung und Bewußtsein, bekundet also die inneren Lichtaspekte. Jeder einzelne von uns ist eine Flamme, eine Form von Agni – des Lichts, das Körper, Sinne, Atem, Verstand und Bewußtsein beleuchtet. Wir sind Feuerwesen, nicht einfach nur als Partikeln eines materiellen Feuers, sondern als Manifestationen eines geistigen und universellen Feuers (symbolisiert von Gott Shiva oder Rudra). Alles, was wir sehen, ist eine Form des Feuers, des Lichts, der Farbe, Hitze, Energie oder Bewegung, und geistig gesehen ist es der große Gott Agni. Als Manifestation Agnis sind wir all dieses ebenso. Woher kommt diese Flamme […]