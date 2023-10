Meditation – dein innerstes Sein

In Stille, jenseits von Raum und Zeit, verbindet uns Meditation mit dem Göttlichen. Wer regelmäßig und mit Vertrauen übt, kommt zurück ins Herz. Sie ist eine Lebensübung – erwache in den Alltag hinein!

Ein stilles Gebet

genügt sich selbst

Es hat und braucht kein Ziel

und keinen Empfänger

Es ist das Ende allen Suchens

Und der Beginn des Wiederfindens

Öffne dich dafür –

du trägst den kostbaren

Schatz doch in dir

Was ist Meditation

Meditation ist ein einfaches, waches Sein. Eigentlich ist sie frei von Name, Benennung, Begriff. Sie ist, was wir ursprünglich sind: Meditation ist Bewusstheit. Wir aber bezeichnen gewöhnlich Methoden als Meditation; Methoden, die uns hinführen wollen in Meditation, die aber selbst nicht Meditation sind, sondern immer nur Wege. Wege sind nicht das Ziel, auch wenn ein bekannter Ausspruch das Gegenteil besagt. Methoden können uns auf den Weg bringen, können uns ein Stück begleiten, können eine Zeitlang sehr kostbar und hilfreich für uns sein, doch die letzten Schritte sind weglos, für sie haben wir keinen Plan, keinen Führer mehr. Auf diesem weglosen Weg gleiten wir plötzlich schwerelos und bar aller Verhaftungen in eine lichtvolle Leere, in eine süße Stille. Dann geschieht es, dass sich Meditation sanft oder machtvoll in uns ergießt und ein bisher geglaubtes „Ich“ sich auflöst wie ein Traum, wie ein Dunst in der Sonne.

Das Land der Meditation können wir mit keinem Heer und mit keiner Technik erobern – es erobert, sobald wir bereit dafür sind, immer uns. So gibt es die vielen Techniken einzig dafür, uns zu öffnen, uns weit und empfänglich zu machen für das, was zu uns kommen will, was in uns eindringen und uns überwältigen will, was uns zunächst vollkommen hilflos macht – und am Ende größer und stärker als ein Gott.

Meditation ist zugleich Selbst- und Nächstenliebe –

und aus der Tiefe kann dann, wie ein zarter Keim, auch die Gottesliebe hervortreten.

Meditation geschieht jenseits von Zeit

Seit Albert Einstein wissen wir: Wenn der Mensch sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit bewegen würde, wäre die Zeit aufgehoben. Darüber hinaus liefe sie sogar rückwärts. Das heißt für uns: […]