Valentinstag – der Tag der (Selbst-)Liebe

Heute ist Valentinstag. Der Tag, an dem wir den Menschen, die wir lieben, zeigen, wie sehr wir sie lieben. Nur eine Person wird dabei meistens vergessen: wir selbst! Wie wär’s, wenn du diesen wunderbaren Tag nutzt, um dir selbst einmal liebevoll, achtsam und mitfühlend zu begegnen?! Hier erfährst du, wie es dir gelingen kann.

Valentinstag: Dein Tag der Selbstliebe

Es braucht nicht viel, um sich selbst zu lieben: einen guten Willen, ein wenig Geduld und ein bisschen Fantasie. Und die hast du bestimmt, oder?! Was hast du dir nicht alles einfallen lassen, um die Liebe deines Lebens zu erobern? Wie kreativ warst du, als es darum ging, einen Menschen, in den du verliebt warst, zu erobern, zu verführen oder zu beeindrucken? Wie wär’s, wenn du den heutigen Tag zu deinem Tag der Liebe machst. Hier findest du ein paar Tipps.

7 Tipps für mehr Selbstliebe am Valentinstag

1. Love Letter to yourself

Schreibe dir selbst einen Liebesbrief. Überhäufe dich darin mit Komplimenten und zähle all die Dinge auf, die du an dir magst. Dir fällt nichts ein? Das kann nicht sein. Als kleine Starthilfe orientiere dich an den Komplimenten, die Freunde und Liebhaber dir gemacht haben. Wenn es dir schwerfällt, dich selbst mit den Augen der Liebe zu betrachten, versuche dich selbst mit ihren Augen zu sehen.

2. Liebe geht durch den Magen – auch Selbstliebe

Verwöhne dich heute, indem du dir etwas Leckeres kochst. Lade dich selbst zu einem Feinschmecker-Menü ein. Genieße es. Stell dir vor, dass ein Mensch, den du über alles liebst, zu dir zum Essen kommt. Was würdest du alles auffahren, um sie oder ihn zu begeistern? Verwöhne dich so, wie du andere verwöhnen würdest. Wenn du keine Lust hast zu kochen, dann bestelle dir etwas Gutes. Sei es dir wert. Du bist es wert!

3. Schenke dir einen Wellnesstag am Valentinstag

Mache deine Wohnung zu einem kleinen Wellnessparadies und verwöhne dich. Ein duftendes Bad, ein entspannendes Körperöl, eine erfrischende Maske – all das tut dir gut. Stell dir auch hier vor, du würdest deinen Lieblingsmenschen mit einem Personal Wellness Day überraschen. Sei kreativ. Bereite dir eine Gesichtsmaske aus frischen Zutaten zu. Schenke dir nach einem Bad mit entspannenden Essenzen eine schöne Selbstmassage. Verwöhne dich mit einem erfrischenden Smoothie oder einem beruhigenden Tee. Sei gut zu dir.

4. Gönn dir eine Yogastunde bei deinem Lieblingslehrer

Wie wär’s, wenn du dir eine Einzelstunde bei einem Lehrer schenkst, der dich besonders inspiriert? Eine solche Stunde kann ein Türöffner zu deinem Herzen werden. Besonders solche Lehrer, die eine liebevolle, wohlwollende Ausstrahlung haben, können dir dabei eine große Hilfe sein. Sei es dir wert!

5. Triff dich mit guten Freunden

Wenn du keine Lust hast, den heutigen Tag allein zu verbringen, dann feiere ihn mit deinen Lieblingsmenschen. Wenn du in einer Beziehung bist, dann genieße den Tag mit deiner Liebe. Feiert eure Liebe. Genießt euch. Verwöhnt euch. Solltest du allein sein, dann treffe dich mit deinen Single-Freunden und feiert eure Freundschaft, eure Schwester- oder Brüderschaft. Feiert das Leben am Valentinstag!

6. Sag deinem Körper DANKE

Der Valentinstag ist eine gute Gelegenheit, deinem Körper DANKE zu sagen. Dein Körper wird sich freuen, wenn du dich ihm voller Liebe zuwendest und einmal allen einzelnen Regionen, Sinnen und Organen einen kleinen oder großen Dank schenkst. Liebe deinen Körper so, als würdest du den Körper eines geliebten Menschen berühren. Im Yoga wird der Körper als ein Tempel betrachtet. Betrachte auch du deinen Körper als einen besonders schönen und einzigartigen Tempel. Am besten nicht nur heute am Valentinstag, sondern jeden Tag!

7. Sag Ja zu deinen Macken, Ecken und Kanten

Vielleicht hast du gerade eine Trennung hinter dir und erlebst heute den ersten Valentinstag allein. Möglicherweise aber bist du schon länger Single. Solltest du dich unwohl fühlen mit dir selbst, an dir zweifeln oder dich nicht liebenswert finden, dann nutze diesen heutigen Tag, um dir selbst mit deiner ganzen besonderen, eigenen Art mit offenem Herzen zu begegnen. Liebe dich mit allen Ecken und Kanten.

Nutze diesen Tag als den ersten einer lebenslangen Romanze. Einer Romanze mit dir selbst. Genieße sie.

Lass es dir heute am Valentinstag so richtig gut gehen. Verwöhne dich. Du bist es wert. Du bist einzigartig und ein großes Geschenk des Lebens an die Menschheit. Schön, dass es dich gibt!

