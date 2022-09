Meditation für inneren Frieden: Alles darf da sein

GONG Mit dieser geführten Meditation möchte ich dich einladen, im gegenwärtigen Moment anzukommen.

Ganz.

Mit einem offenen und annehmenden Herzen. GONG Wenn du den Gong hörst, kannst du ihn als Wegweiser in den gegenwärtigen Moment nutzen. GONG Einatmend weiß ich, dass ich einatme.

Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme.

Versuche, ganz einfach hier zu sein.

Ganz.

Einfach.

Bemerke deinen Atem.

Wie immer dein Körper jetzt atmen will: Es ist vollkommen okay, wie er atmet. Es gibt keine perfekte Atmung.

Versuche, einfach, so offen wie möglich zu sein und zuzulassen, was passieren möchte, während du atmest. GONG Der Atem, der dir möglicherweise so selbstverständlich erscheint, kann heute zu deinem Freund werden. Das geschieht, wenn du ihn einlädst, ganz mit ihm im gegenwärtigen Moment zu verweilen.

Ganz.

Sanft.

Mitfühlend.

Freundlich.

Gehe in Beziehung mit deinem Atem. GONG Erlaube deiner Achtsamkeit, in einem Flow zu sein mit deiner Ein- und Ausatmung. GONG Schau deiner Atmung einfach zu. So wie du einer kleinen Welle zuschaust. Ohne Kampf. Ohne das Gefühl, die Welle kontrollieren zu müssen.

Aber mit Interesse. Neugier. Offenheit.

Sei mit deinem Atem, so als würdest du ihn zum ersten Mal begegnen.

Vielleicht kannst du durch dieses Zusammensein mit deinem Atem auch das Wunder des ganzen Atemvorgangs erkennen. GONG Einatmend nehme ich wahr, wie ich einatme.

Ausatmend nehme ich wahr, wie ich ausatme. GONG Einatmend erlaube ich, dass Gedanken kommen.

Ausatmend erlaube ich, dass Gedanken gehen.

Einatmend erlaube ich, dass sich Gedanken über die Vergangenheit auflösen.

Ausatmend erlaube ich, dass sich Ideen über die Zukunft auflösen. GONG Ich verweile im gegenwärtigen Moment. Dem einzigen Moment, der tatsächlich möglich ist.

Ich verweile im Hier und Jetzt. GONG Gelassen. Ruhig. Offen. Achtsam.

Einatmend nehme ich einen ruhigen Körper und Geist wahr.

Ausatmend lächle ich mir zu. GONG Achtsam. Entspannt. Neugierig.

Einatmend fließe ich mit dem Leben.

Ausatmend entspanne ich mich in das Leben, dass sich entfaltet. GONG Einatmend nehme ich wahr, dass ich präsent bin, dass ich wach bin.

Ausatmend lasse ich alles Festhalten an Sinneseindrücken los.

Einatmend erlaube ich, allem da zu sein. Was immer in meinem Körper oder Geist erscheint.

Ausatmend gebe ich alles frei. GONG Einatmend weiß ich: es gibt nur diesen einen Moment.

Ausatmend löse ich mich vollkommen auf in diesem Moment. GONG Einatmend bin ich offen für alles.

Ausatmend entspanne ich mich in das, was sich zeigt.

Einatmend bin ich mir der Stille in mir bewusst.

Ausatmend weiß ich, dass ich Stille bin.

Einatmend weiß ich, ich bin Stille.

Ausatmend weiß ich, ich bin Frieden. GONG