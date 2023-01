Ibizas Yogaszene

Balearen-Insel hat mehr zu bieten als die allseits bekannte Partyszene – auch Yoga ist fester Bestandteil auf der mediterranen Trauminsel.

Ibiza ist ein Traum für jeden Yogi: türkisblaues Wasser, durch das man bis auf den Meeresboden schauen kann, mediterrane Städte mit sandsteinfarbenen Häusern, lange Strände und ein relaxter Vibe. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint das ganze Jahr über, und das Essen ist gut! Kein Wunder also, dass Hippies, Yogis, Millionäre, Rentner, Clubbetreiber und Party-People seit Jahrzehnten auf die Insel kommen, um sich aufzuladen, zu erholen und den Zauber von Ibiza zu spüren.

Da die Insel zwar klein ist, jedoch aus verschiedenen Hubs besteht, ist es nicht einfach, sofort das richtige Yogastudio zu finden oder zu wissen, wo die Magie der Insel tatsächlich stattfindet!

Viele Yogalehrer kommen nur über die Sommersaison hierher und bieten Retreats und Trainings in wunderschönen Villen an, umgeben von Natur. Einige Lehrer geben während der Saison Yoga- und Meditationsstunden in Hotels, andere bleiben das ganze Jahr über und bauen sich ihre eigene Community auf. Es gibt auch vereinzelte Yogastudios und Retreat-Center, die beständig wie ein Baum sind, das ganze Jahr über geöffnet sind und eine feste Adresse haben.

Yogastudios auf Ibiza

Chandra Ibiza

Chandra Ibiza ist ein langjähriges Yogastudio im Zentrum von Ibiza Stadt, wo Hatha-Yoga-Kurse, Hatha-Yoga-TTCs und Workshops stattfinden. Der Raum ist angenehm mit violettem Licht beleuchtet, eine der Wände ist mit einer tropischen Wandbemalung verziert, und es passen mindestens fünfzehn Yogis in den Raum. Einziges Manko: Die Stunden sind hauptsächlich auf Spanisch.

www.chandraibiza.es

White Yoga Ibiza

White Yoga Ibiza ist ein hübsches Studio im Zentrum von Ibiza Stadt, welches zahlreiche Stile anbietet, darunter Kundalini Yoga, Vinyasa, Hatha, Restorative, Ashtanga und Aerial Yoga. Neben Yogastunden können auch zusätzliche Therapien gebucht werden, so etwa Shiatsu, Reiki oder Emotionale Integration. Die Besitzerin Mireia Aceituno hat im Oktober 2022 außerdem das erste offizielle Yoga-Event auf Ibiza namens Discovery Yoga ins Leben gerufen. Hier kamen über achtzig Leute zusammen, die neben Acroyoga und Meditation auch neue Stile wie Boxing Yoga ausprobiert haben. Mit dabei waren natürlich auch lokale DJs mit dem passenden Soundtrack.

www.whiteyoga.es

Agoyoga – Flavio Silva

Flavio Silva bringt nicht nur Freude und Stimmung in seine Klassen, sondern verbindet Yoga mit Functional Fitness. Wer also etwas mehr möchte als das typische Om Shanti, der ist hier gut aufgehoben. Neben Fitness gibt es auch Pilates, Stretching und Gestalttherapie […]